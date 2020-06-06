ВЛАДИМИР СИНЯГОВСКИЙ: РЕМОНТ КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН В СРОК

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В ходе онлайн приема граждан депутат Госдумы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Синяговский ответил на вопросы от жителей Туапсинского района. Один из вопросов касался ремонта культурно-спортивного комплекса в поселке Тюменском Туапсинского района.

Работы по ремонту были приостановлены из-за карантинных ограничительных мероприятий действующих на территории Туапсинского района, на сегодняшний день ремонт комплекса в поселке Тюменском продолжается. Запланированы масштабные работы. Комплекс включает Дом культуры, спортивную школу и отделение детской школы искусств села Агой. Во всем здании предстоит полностью заменить систему отопления, вентиляции, намечены также реконструкция крыши и ремонт помещений. Средства - шесть миллионов рублей - выделены из бюджета Краснодарского края в рамках госпрограммы «Развитие культуры», а также из казны Небугского поселения, рассказали в отделе культуры администрации Туапсинского района.

Владимир Синяговский отметил: «Вопрос завершения ремонтных работ в период ограничительных мероприятий необходимо держать на особом контроле. Уверен что жители поселка будут очень рады вернуться в обновленный культурно-спортивный комплекс, который является центром притяжения молодежи. Кроме этого преобразования ждут и другие учреждения культуры муниципалитета. Так, в ДК села Анастасиевки вскоре начнется ремонт сцены и замена электропроводки на деньги, направленные депутатами ЗСК, а для библиотеки и Дома культуры села Тенгинки поступят новое оборудование и мебель. Завершить все работы планируют к 1 сентября».

Источник: http://www.er-duma.ru/news/vladimir-sinyagovskiy-remont-kulturnykh-uchrezhdeniy-budet-vypolnen-v-srok/