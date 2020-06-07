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6 июня со Дня рождения русского писателя мирового значения, общепризнанного основателя русской литературы нового времени и создателя литературного языка Александра Сергеевича Пушкина исполняется 221 год.

Специально к этому большому событию библиотеки Новороссийска подготовили для своих подписчиков в социальных сетях разнообразную программу, публикации которой не отпускали читателей целый день.

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

6 июня отмечается Пушкинский день в России. Именно сегодня 221 год назад родился

День начался с информационного поста о дне рождения великого поэта, драматурга, писателя - Александр Сергеевич Пушкин.

В рамках поэтического онлайн-марафона «Читаем Пушкина» 6 июня выступили юные читатели библиотеки, участники клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ», артисты Новороссийского музыкального театра «Гармония».

Мария Пахомова – «У лукоморья дуб зеленый…»

Виктория Пахомова – отрывок из сказки «О царе Салтане»

Софья Быкадорова - "Зимнее утро"

Екатерина Крюкова – «Цветок»

Диана Долгова – «Узник»

Софья Шевцова – «Зимний вечер»

Еще один информационный пост был посвящен Дню Русского языка. Подписчики социальных сетей узнали, что этот праздник установлен в 2010 году на заседании Департамента общественной информации ООН.

В прямом эфире в аккаунте социальной сети Инстаграм библиотеки состоялся литературный час под названием «Все ли мы знаем о Пушкине».

Ведущая начала свой рассказ с описания внешности и характера классика. Так участники трансляции узнали, что о внешности Пушкина у его современников сложились различные мнения. Но все они отмечали особенные глаза поэта, «в которых, казалось, отражалось всё прекрасное в природе»

После поговорили об истоках славной фамилии классика, его учебе в лицее, встрече с императором, отношении Александра Сергеевича к декабристам, совершенном владении русским языком и, конечно же, судьбоносной встрече с Натальей Николаевной Гончаровой.

Завершилась встреча демонстрацией социальных сетей Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона, а также знакомством с Пушкинскими акциями и их участниками.

«Пушкин – гений русской и мировой литературы» - именно так звучала тема очередной встречи Английского дискуссионного клуба, которая состоялась 6 июня в режиме Skype-конференции.

Начали с проведения онлайн-викторины на знание биографии Александра Сергеевича Пушкина. В тесте было представлено множество интересных фактов о семье, детстве и творчестве великого поэта.

Далее участники прочитали и перевели текст «Из жизни классика». Помогала им в этом руководитель клуба – Дитко Марианна. После выписывали из текста новые слова и фразы. Затем читали диалог, учились воспринимать смысл текста на слух и, конечно же, обсуждали любимые стихи.

В заключительной части урока учили новую тему – «Предлоги движения и времени».

Еще один прямой эфир в социальной сети Инстаграм сотрудники отдела массовой работы провели в формате поэтических чтений под названием «Я вдохновенно Пушкина читал».

Мероприятие началось с тематической презентации, которая состояла из разных глав с описанием того или иного периода из жизни гениального классика: детство, отрочество, обучение в лицее, юношество, первые литературные успехи, жизнь в Михайловском.

Затем ведущая предложила участникам трансляции вспомнить некоторые стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. О каждом произведении библиотекарь подробно рассказала.

Говорили и слушали следующие стихотворения: «Осень», «Пророк», «Я помню чудное мгновенье», «Я Вас любил», «Во глубине сибирских руд», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Узник», «Талисман», «Зимнее утро».

Трансляция получилась успешной, собрав множество знаков поддержки и одобрительных комментариев.

В столь насыщенный информацией день библиотекари предложили подписчикам в социальной сети ВКонтакте вспомнить «крылатые» высказывания А. С. Пушкина. А также цитату, в которой речь идет о вдохновении и о том, как к вдохновению относился сам Александр Сергеевич Пушкин.

Практически в каждом городе России есть улица, площадь, бульвар или сквер, названные в честь великого поэта. И, конечно же, его именем называют институты, библиотеки, музеи, именно у памятника Пушкину влюблённые назначают друг другу свидания!

Литературное творчество великого русского поэта сопровождает нас на протяжении всей жизни. И нам кажется, что о любимом поэте и его творчестве, мы знаем абсолютно всё и можем ответить на любой каверзный вопрос.

Чтобы убедиться так это или нет, сотрудники отдела «Молодёжный проспект» на станице сообщества ВКонтакте разместили интерактивную викторину «Там на неведомых дорожках…».

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук:

В честь Пушкинского дня в России (Дня русского языка) читательница библиотеки, поэт, Наталья Бондарева - автор слов песни "Гимн городов-героев" (музыка Александра Болдыка), прочла стихотворение А.С. Пушкина "Анчар" в сопровождении прелюдии №20 Шопена. Автор видео – Шпетная Н.К.

Василиса Берестова, ученица 7 "А" класса СОШ №23 с. Гайдук прислала свой вариант исполнения стихотворения А.С. Пушкина "Зимняя дорога".

"Не ведал мир такой любви..." Видео посвящено жене Александра Сергеевича Пушкина Наталье Николаевне (Автор видео Шпетная Н.К.)

Глядя на задумчивость лица прекрасной русской девы Татьяны Лариной (в воплощении Натальи Соболевой), невольно вспоминаешь и Евгения Онегина. Но воплощение Онегина Цебенко Демидом (4 года) вызывает необычные чувства.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина:

Детские годы – это особая страничка в жизни Пушкина. Будущий великий поэт уже в детстве много читал и много знал. Маленький Саша очень хотел писать стихи, трогающие душу и сердце.

Его мечты сбылись! Он стал великим русским поэтом, которого знают не только в России, но и во всем мире.

Сотрудники библиотеки филиала им. А.С. Пушкина подготовили для своих читателей видеопост «Детство А.С. Пушкина».

Пушкин – добрый спутник нашей жизни. Кажется, знаешь его наизусть с детских лет, и все же каждый раз, раскрывая любимую книгу, находишь в ней что-то новое, прежде неизвестное. Информационный пост «А.С. Пушкина» доступен по ссылкам:

Пушкин настолько популярен и любим в России, что кажется, мы знаем о поэте все. Но время от времени находим что-то новое и новое. К примеру, очень часто некоторые люди удивляются, когда им говоришь, что А.С. Пушкин был масоном. В семействе Пушкиных все мужчины были масоны.

Информационный пост «Пять фактов из жизни А.С. Пушкина» от сотрудников библиотеки.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова:

В День рождения А.С. Пушкина сотрудники библиотеки подготовили и разместили в социальных сетях викторину по произведениям поэта.

Библиотека-филиал № 8:

Сотрудники библиотеки предложили читателям в социальных сетях Инстаграм и Вконтакте окунуться в мир поэзии и Русского языка. Подписчикам было предложено вспомнить о дружбе А.С. Пушкина и Раевского. О его периоде пребывания в Крыму. Так же был предложен видео отрывок из кинофильма «Пушкин. Последняя дуэль», где читатель может насладиться великолепным игрой актера С. Безрукова в роли А.С. Пушкина и замечательным исполнением стихов.

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский:

Для читателей сотрудники подготовили интерактивную викторину под названием

«Сказку эту поведаю теперь я свету» по сказкам А.С. Пушкина

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина:

Для всех желающих две литературные викторины по сказкам А.С. Пушкина «Там, на неведомых дорожках…».

Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской:

Маленьким читателям, а также их родителям была представлена видеопрезентация литературного путешествия «В волшебной пушкинской стране сказок».

В ней кратко описана роль няни А.С. Пушкина – Арины Родионовны, в дальнейшем появлении всех его замечательных сказок. Чтобы понять, как хорошо мы их помним, были предложены загадки.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской:

Для того чтобы окунуться в волшебный мир произведений Пушкина, сотрудники библиотеки предоставили всем желающим видео обзор книг «Я в гости к Пушкину спешу…».

Эти произведения любимого поэта и писателя обогащают нашу жизнь, объединяют людей всех возрастов. Его сказки мы помним с детства, стихи и романы изучаем в школе, а многие строки цитируем наизусть.

Молодежная библиотека № 18 им. М. Горького:

В Пушкинский день на страницах библиотеки в соцсетях опубликована виртуальная викторина «Ручей хрустальный языка родного». Отвечая на вопросы викторины, подписчики узнали – хорошо ли они разбираются в жизни и творчестве великого русского поэта.

Библиотека-филиал № 19 с. Абрау-Дюрсо:

Библиотека предложила своим читателям и подписчикам принять участие в викторине «Сказка ложь, дав ней намек» на знание сказок великого поэта.

Источник: ЦГБ им. Баллиона