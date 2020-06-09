/Культура/

Кадет КГИК стал призером международного конкурса

Воспитанник Музыкального кадетского корпуса Краснодарского государственного института культуры Иван Смирнов стал лауреатом II степени в XIV Международном фестивале-конкурсе сценического искусства "Азовская волна – 2020".

Конкурс проходил в онлайн-режиме в рамках федерального проекта "Здоровое будущее".

Кадет выступал по направлению "Фортепиано" в номинации "Соло". Он исполнил Сонату № 14 ("Лунная", часть первая) Людвига ван Бетховена и Прелюдию c-moll № 20 Фредерика Шопена.

Кадет переходит в седьмой класс и занимается у преподавателя кафедры фортепиано Галины Филипенко.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры.

Просмотров: 61 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

Путин назначил судей в регионах Юга

Приглашаем новороссийцев выбрать лучший конкурсный проект по предоставлению бюджета для граждан в 2020 году

Депутат ГД об учениях НАТО на Балтике: мы не можем быть безучастными

Инстраграм-сериал о Пушкине в изоляции посмотрели 900 тысяч человек

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за май 2020 года