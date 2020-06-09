Кадет КГИК стал призером международного конкурса

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Воспитанник Музыкального кадетского корпуса Краснодарского государственного института культуры Иван Смирнов стал лауреатом II степени в XIV Международном фестивале-конкурсе сценического искусства "Азовская волна – 2020".

Конкурс проходил в онлайн-режиме в рамках федерального проекта "Здоровое будущее".

Кадет выступал по направлению "Фортепиано" в номинации "Соло". Он исполнил Сонату № 14 ("Лунная", часть первая) Людвига ван Бетховена и Прелюдию c-moll № 20 Фредерика Шопена.

Кадет переходит в седьмой класс и занимается у преподавателя кафедры фортепиано Галины Филипенко.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры.