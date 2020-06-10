Киновед об "Унесенных ветром": нельзя запретить классику

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Любой запрет классики и киноклассики свидетельствует о серьезных болезнях, происходящих в современном обществе, рассказал в интервью радио Sputnik киновед, историк кино Александр Шпагин.

"Классика на то и классика, что всегда неполиткорректна, потому что классика предельно неоднозначна, всегда смотрит в бездну, всегда раскрывает сложности бытия в разных его ипостасях, максимально глубоко и в какой-то степени толерантно. В классике есть гармоничная увязанность. Любые запреты чего бы то ни было вызывают только раздражение, и интерес к запретному плоду куда больше. Борьба с гармоническими образцами прошлого свидетельствуют о глубокой дисгармонии настоящего, о примитивизации отношений. Это будет приводить к большим социальным сдвигам, хотя запретители думают иначе", – сказал Александр Шпагин.

Запрет на какое-то время – еще большая нелепость, считает историк кино.

"Нелепо, что на какое-то время произведение вредное, а потом полезное. Это общая тенденция, которая наметилась в последние 20 лет – странная борьба с классикой", – считает Александр Шпагин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/