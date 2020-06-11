Прокуратура Каневского района приняла участие в конкурсе детского творчества, приуроченного к празднованию Дня России

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Дети работников прокуратуры Каневского района в преддверии праздника, посвященного Дню России, приняли участие в краевом конкурсе творческих работ на тему: «День России» среди школьников образовательных учреждений района.

Целью мероприятия явилось воспитание у детей чувства патриотизма и гордости за нашу страну.

По результатам конкурса 9-летней Арине Горловой вручена грамота.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края