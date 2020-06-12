Мероприятия ко Дню России

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10 июня. Библиотеки в социальных сетях.

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

Литературная акция «Читаем о России» полнится участниками.

Александр Москаленко, юный участник клуба любителей истории «ИСТОКИ» прочел стихотворение Владимира Степанова "Необъятная страна".

Ученик МАОУ СОШ №34 – Шафиев Рамзес представил вниманию подписчиков стихотворение Ивана Бунина «Родине».

Руководитель клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» - Алевтина Юрьевна Коновалова прочла авторскую работу «Русь моя»

Патриотическую акцию «Окна России» поддержала новороссийская поэтесс, активная участница литературных объединений и волонтер библиотеки Чернышева Валентина Петровна.

А также ученица МАОУ СОШ №34 Киносян Гаяна.

Продолжается акция «Россия в объективе», цель которой состоит в том, чтобы выставить в социальные сети рисунок или фотографию любимого уголка города, края, страны. К акции присоединились: учащийся школы №34 Нехорошев Артем, представивший целую серию снимков.

И юная участница английского дискуссионного клуба Злата.

В серии публикаций «Этот день в истории» опубликована информационная заметка о музее-заповеднике «Ясная поляна».

Так же подписчики узнали о том, что 10 июня отмечает День рождения киностудия «Союзмультфильм».

Сотрудники отдела «Молодёжный проспект» Баллионовской библиотеки предложили своим подписчикам и посетителям принять

участие в акции «Россия в объективе», приуроченной ко Дню России. И сами поддержали данную акцию, разместив фото из личного архива сотрудников. Фотографии, на которых запечатлена Церковь в честь святых Петра и Февроньи на Набережной им. адмирала Серебрякова в городе Новороссийске, сделаны ранним утром.

И ещё один фотоальбом. Ставропольский край. Живописные склоны Джинальского хребта, который протянулся не только по территории Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, но и проходит по Краснодарскому краю и республике Адыгее, Чечне, Дагестану. Фотографии были сделаны недалеко от известного курортного города Кисловодска.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Продолжаются публикации видео в рамках акции «Читаем о России». Читатель библиотеки Илья Жаров прочел стихотворение "Мы живём в стране великой". Илья занимается в арт-школе «Гамма» и, помимо стихотворения, он подготовил рисунок к знаменательной дате.

Еще одна участница акции «Читаем о России» - Дубровина Дарья. В её исполнении звучит стихотворение Е. Синицына "Берегите Россию".

Библиотека присоединяется к акции "Россия в объективе". Первая публикация – замечательный рисунок пятилетней ученицы арт-школы "Гамма" Вероники Токаренко.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Библиотека продолжила участие в акциях «Читаем о России», опубликовав поэтическую страничку со стихами поэтов, и акции «Россия в объективе» - пост «К тебе мое сердце по-прежнему просится…».

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» был посвящен выдающемуся Диогену.

Многие наши современники вспоминают о Диогене в первую очередь то, что он жил в бочке. На самом деле это далеко не «городской сумасшедший»: Диоген Синопский – известный древнегреческий философ, яркий представитель школы киников. Диоген Синопский является одним из ярчайших представителей античной эпохи, а его взгляды оказали заметное влияние на позднейшие философские концепции.

Так же библиотека приняла участие в акции «Россия в объективе». Подписчики приняли участие и прислали свои фотографии из прошлых путешествий и походов по нашей стране.

В дополнение к фотографиям сотрудники подбирают интересную информацию к публикации. Получается своеобразное путешествие по нашей Родине.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Продолжаются публикации под хештегами #ЧитаемоРоссии#культура_Кубани #явритмекультуры

#библиотеки_Новороссийска.

Опубликовано видео читательницы библиотеки Коваленко Владиславы, где она читает стихотворение «Русь» Н. Некрасова, которое является одной из жемчужин творчества Николая Алексеевича Некрасова и рассматривается порой как самостоятельное произведение.

Исследователи часто сравнивают «Русь» с народной песней — незамысловатый язык, простой, легко запоминающийся ритм. Поэт создает яркий образ отечества, чья мощь заключена в народном духе, в правде, которая не сможет молчать и, наконец, разорвав оковы, освободится.

Второй видепост «Люблю Отчизну» также посвящен Дню России. В нем опубликованы детские рисунки, через которые просматривается вся наша огромная Отчизна в зарисовках детей. Видео демонстрируется под известную песню, на стихи Роберта Рождественского «Родина моя».

Источник: ЦГБ им. Баллиона