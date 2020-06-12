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Прямой эфир «Спорт - это жизнь, радость и здоровье»

В аккаунте @ pushkin_lib_nvrsk  социальной сети «Инстаграм» 10 июня библиотека-филиал №4 им. А.С. Пушкина провела прямой эфир на тему «Спорт - это жизнь, радость и здоровье».

Занятия спортом - польза для здоровья. Благодаря регулярным занятиям спортом современный человек имеет возможность не только поддерживать свое тело в нужном физическом состоянии, но и вести здоровый образ жизни.

Ведущая провела викторину, в которую были включены вопросы про олимпийские игры, русских чемпионов, про писателя и литературного персонажа.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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