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Прямой эфир в формате виртуального эко-путешествие из цикла: «Экотуризм» «Туристический маршрут на лето»

Наступило жаркое лето – лучшая пора для увлекательных путешествий и открытий!

К нашему счастью, мы живём в уникальном регионе, в самом центре рекреации и туризма в России.  Черноморское побережье Краснодарского края еще со времен СССР является главной курортной зоной России. Чтобы читатели могли грамотно составить план летних путешествий, найти новые локации и красивые места, отдел Краеведения Баллионовской библиотеки  10 июня провёл прямой эфир в социальной сети «Инстраграм» в формате виртуального эко-путешествия «Туристический маршрут на лето».

В прямом эфире библиотекарь рассказала о целебном климате средиземноморского типа, уникальных природных минеральных источниках,  заповедных зонах, памятниках природы, поделилась координатами красивых и интересных мест, а также личными впечатлениями о своих путешествиях по краю, обратив внимание слушателей на то, что каждый турист сможет выбрать из многообразия красот именно ту жемчужину, которая обогатит его  лето яркими впечатлениями и эмоциями.

Судя по комментариям, виртуальное эко-путешествие мотивировало участников эфира совершать этим летом открытия и наслаждаться уникальной природой нашего региона!

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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