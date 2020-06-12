Прямой эфир в формате виртуального эко-путешествие из цикла: «Экотуризм» «Туристический маршрут на лето»

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Наступило жаркое лето – лучшая пора для увлекательных путешествий и открытий!

К нашему счастью, мы живём в уникальном регионе, в самом центре рекреации и туризма в России. Черноморское побережье Краснодарского края еще со времен СССР является главной курортной зоной России. Чтобы читатели могли грамотно составить план летних путешествий, найти новые локации и красивые места, отдел Краеведения Баллионовской библиотеки 10 июня провёл прямой эфир в социальной сети «Инстраграм» в формате виртуального эко-путешествия «Туристический маршрут на лето».

В прямом эфире библиотекарь рассказала о целебном климате средиземноморского типа, уникальных природных минеральных источниках, заповедных зонах, памятниках природы, поделилась координатами красивых и интересных мест, а также личными впечатлениями о своих путешествиях по краю, обратив внимание слушателей на то, что каждый турист сможет выбрать из многообразия красот именно ту жемчужину, которая обогатит его лето яркими впечатлениями и эмоциями.

Судя по комментариям, виртуальное эко-путешествие мотивировало участников эфира совершать этим летом открытия и наслаждаться уникальной природой нашего региона!

Источник: ЦГБ им. Баллиона