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Ассистент-стажер института стала лауреатом международного конкурса
Ассистент-стажер первого года обучения Краснодарского государственного института культуры Анна Дегтева стала лауреатом II степени в IV Международном конкурсе музыкального исполнительства "KAZAN – MUSIC ЙОРТ".
Он проходил в онлайн-режиме на базе Казанского государственного института культуры.
Анна выступала в номинации "Струнные щипковые инструменты" в категории "Солисты".
Возглавлял жюри руководитель международного фестивального проекта "SAYAR" Замира Рысаева-Четин (Турция).
Ассистент-стажер обучается на кафедре народных инструментов и оркестрового дирижирования.
Источник: пресс-служба ректора КГИК