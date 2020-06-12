Ассистент-стажер института стала лауреатом международного конкурса

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Ассистент-стажер первого года обучения Краснодарского государственного института культуры Анна Дегтева стала лауреатом II степени в IV Международном конкурсе музыкального исполнительства "KAZAN – MUSIC ЙОРТ".

Он проходил в онлайн-режиме на базе Казанского государственного института культуры.

Анна выступала в номинации "Струнные щипковые инструменты" в категории "Солисты".

Возглавлял жюри руководитель международного фестивального проекта "SAYAR" Замира Рысаева-Четин (Турция).

Ассистент-стажер обучается на кафедре народных инструментов и оркестрового дирижирования.

Источник: пресс-служба ректора КГИК