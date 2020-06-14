11 июня. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

Интересно узнавать о новых необычных праздниках в календаре. Именно поэтому сотрудники библиотеки стараются ежедневно утром создавать тематический пост. Так, 11 июня, подписчики во всех социальных сетях узнали о празднике под названием «День новый звезды». А вы знаете, как открыть звезду?

Литературный онлайн-марафон «Читаем о России» продолжается и открывает новые таланты! Новые видеозаписи опубликованы от активистов, волонтеров отдела массовой работы.

Вика Пахомова прочитала два стихотворения: «О России»

Валентина Чернышева представила авторскую работу «Россияне»

Анастасия Коновалова прочла стихотворение «Родине» Светланы Донченко

Также активисты библиотеки поддерживают марафон публикаций «Окна Победы».

В серии публикаций «Этот день в истории» появилась заметка о том, что 11 июня 1858 года июня был основан Хабаровск.

К акции «Россия в объективе» присоединился путешественник по Волгограду – Ильчук Алексей.

Публикации в рамках акции «Окна России» осуществляются в социальной сети Инстаграм, но и ВКонтакте хочется показать столь замечательные фотоработы с украшением окон. С этой целью был создан общий демонстрационный пост в рамках акции «Окна России»

Акция «Россия в объективе» привлекла внимание подписчиков отдела в социальных сетях. Так, студенты Кубанского государственного университета поддержали акцию, которую запустила библиотека. Молодые люди поделились фотографиям, сделанными в горах Апшеронского района. Популярное для посещения всех студентов место - Университетские водопады и живописная дорога, ведущая к водопадам.

Следующая подборка фотографий от подписчиков в поддержку акции «Россия в объективе» сделана в горах Адыгеи и в Гуамском ущелье. Со смотровой площадки Михайловского камня и с «Орлиной полки» открывается головокружительный вид на Гуамское ущелье, поселок Мезмай и горные хребты Лагонакского нагорья, снежные вершины которого хорошо видны в при ясной погоде.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Библиотека принимает участие в краевой акции «Путешествуем читая». Она проводится для тех, кто привык во время каникул, отпуска осваивать новые города, страны и побережья новых морей, а также всех любителей хорошего чтения.

В рамках акции было размещено видео презентация по роману Мэтью Форта «Сладкий мед, горькие лимоны». Роман-путешествие, роман – гастрономический дневник, роман-размышление – записки обычного человека в необычно красивом, противоречивом и интригующем месте – в Сицилии.

Акцию «Люди в белых халатах» продолжает информационный пост «Советы столетнего хирурга». Федор Григорьевич Углов сказал: «Жизнь долгая, а рассказал о ней за 15 минут». Книга основана на конкретных примерах, показывающих, как можно сохранить, восстановить и укрепить здоровье и продлить жизнь на земле.

Продолжается публикация видео от подписчиков - участников марафона «Читаем о России».

Гощина Мадина прочла стихотворение Владимира Гудимова "Россия, Россия, Россия"

А пятилетняя Вероника Токаренко - стихотворение "Горжусь своей родной землёй"

Большой отклик у подписчиков вызвала акция «Россия в объективе». Они присылают фотографии разных уголков нашей страны.

Столица нашей Родины Москва представлена фонтаном "Дружба народов" от Светланы Петровской .

На фотографии Анастасии Петренко, сделанной в Омске - Свято-Успенский кафедральный собор.

Благодаря фотографиям подписчицы Юлии Евсеевой, есть возможность полюбоваться величественной красотой горного Алтая

В объектив участников акции попали и фотографии Краснодарского края.

На снимке Александры Орловской - Река Протока.

Прекрасный вид на Новороссийск с высоты гор открывается с фотографии Вальтера Дмитриева.

Красота Абрау-Дюрсо не только восхищает, но и вдохновляет. Маргарита Быценко не ограничилась фотографией, она написала картину.

Рисунком с изображением символа России, березой, поделился ученик арт-школы "Гамма Игорь Сердюк"

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук

Опубликован видеопост «Обзор литературы, рекомендованной для чтения летом детьми младшего и среднего школьного возраста» под хэштеггами: #культура_Кубани #Библиотеки_Новороссийска #БиблиотекаГайдук

Автором видео, Шпетной Натальей Константиновной, был проведен выборочный обзор произведений для чтения летом детьми с учетом списков рекомендованной литературы СОШ №23 с. Гайдук и комплектации фонда библиотеки.

Представлены авторы: Д.Н. Мамин-Сибиряк, К.Г. Паустовский, Н.Н. Носов, М.М. Пришвин, Г.-Х. Андерсен, В.Ю. Драгунский и другие. Видеопрезентация содержит описание произведений с обоснованными рекомендациями для чтения, изображением обложки, а также красочными картинками читающих детей и подростков.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Продолжается участие в акции «Читаем о России». С этой целью опубликован пост - поэтическая страничка со стихами поэтов «Я люблю тебя, Россия».

Приняли участие в акции «Окно России».

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» был посвящен Хью Лори - британскому актёру, профессиональному пианисту, сценаристу, режиссёру, продюсеру, писателю и певцу, известность которому принесли прежде всего роли в британских комедийных телесериалах «Черная гадюка», «Шоу Фрая и Лори» и «Дживс и Вустер» со Стивеном Фраем, а также главная роль в американском телесериале «Доктор Хаус».

Библиотека приняла участие в акции «Россия в объективе», где подписчики делятся своими фотографиями из прошлых путешествий и походов по нашей стране.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Продолжается участие в онлайн акции «Читаем о России».

Опубликовано видео юной читательницы библиотеки Ангелины Аветисян, где она читает стихотворение «Любите Россию» Милявского Олега Анатольевича. Прекрасные стихи не могут не отозваться в сердце. Второй видеопост был подготовлен также Ангелиной, где она читает стихотворение Натальи Львовны Забилы «Лучшая на свете». Лучшее, красивое стихотворение о любви, природе, жизни, Родине. На произведениях Натальи Забилы выросло несколько поколений украинских детей. Преимущественное большинство из этих произведений не потеряли своей актуальности и по сегодняшний день.

Источник: ЦГБ им. Баллиона