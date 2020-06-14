По всей стране отметили День России

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Многие торжества одного из главных государственных праздников 12 июня прошли онлайн, а те, которые нельзя перенести в интернет — с соблюдением мер предосторожности.

Библиотеки Новороссийска присоединились к торжеству и поздравили своих подписчиков в уже привычном для них онлайн формате. Вот как это было.

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Сотрудники библиотеки 12 июня обратились к своим подписчикам, читателям в социальных сетях с поздравлением с Днем России в стихах. Для поздравительного поста использовались строки, написанные Сашей Черным

Затем последовала акция, которая полюбилась подписчикам – «Читаем о России». За время ее проведения, отделом массовой работы было опубликовано 15 видеопостов, где старожилы истории, юные читатели библиотеки, студенты и школьники говорят о Родине в стихах. Все видеоролики доступны в социальных сетях ЦГБ им. Э. Э. Баллиона.

Заключительная тройка постов была сделана 12 июня. Первая публикация – праздничное выступление от союза пенсионеров Новороссийска.

Вторая от новороссийской поэтессы Валентины Петровны Чернышевой.

Третья от юного талантливого читателя библиотеки Баллиона – Александра Москаленко.

Трогательное видеопоздравление подписчики библиотеки получили от семьи Москаленко.

Отдел массовой работы поддержал патриотическую акцию «Испеки пирог и скажи спасибо». От всего коллектива учреждения была поздравлена активистка и «серебряный» волонтер – Валентина Петровна Чернышева за постоянный вклад в организацию и проведение массовых мероприятий (в т. ч в онлайн-формате).

Патриотическая акция ко Дню России «Великая Кубань» в аккаунте библиотеки в Инстаграм была представлена тремя полноценными информационными постами. Библиотекари рассказали о городах-курортах Краснодарского края, так как сейчас это достаточно актуально!

И еще одна акция «Окна России» была отмечена несколькими публикациями именно в день празднования. (Всего за время акции сотрудники отдела массовой работы в рамках марафона «Окна России» сделали 10 публикаций с участием школьников, новороссийских поэтов, активистов).

Украшение окна от Онипченко Ярослава и от Нехорошева Артёма

Центральной городской библиотекой им. Э. Э. Баллиона была инициирована акция «Россия в объективе».

За несколько дней фото (и арт) – марафона было сделано очень много публикаций (в т. ч. подписчиками на личных страницах с хэштегом #РоссиявОбъективе).

Отдел массовой работы дал старт акции 8 июня фотографией Волкова Вячеслава Павловича. Работами от этого же фотохудожника акция была завершена

Заключительный пост ко Дню России появился в социальной сети ВКонтакте. Вниманию подписчиков были представлены некоторые интересные факты о нашей Родине - России.

На всем протяжении подготовки к празднику сотрудники Электронного читального зала Баллионовской библиотеки вместе с подписчиками и гражданами России принимали участие в акциях и флешмобах.

Хештеги по которым можно найти публикации:

#ОкнаРоссии

#ЧитаемоРоссии

#РоссиявОбъективе

А 12 июня в ежедневной рубрике «Тот самый день» отдел продолжил информировать подписчиков о знаменательных датах и событиях, в частности о Дне России, по средствам анимации.

Подписчики отдела «Молодежный проспект» Баллионовской библиотеки активно поддержали акцию «Россия в объективе».

Участница Людмила поделилась фотографиями, сделанными на Крестовском острове. Крестовский остров - самый крупный из петербургских островов и с материком соединяется только мостами. Это очень красивое и популярное место.

Публикацию в рамках акции «Россия в объективе» представила подписчица Виктория. Эти фото были сделаны на закате в станице Старонижнестеблиевская.

Фотографии читателей позволяют вновь увидеть красоту, своеобразие и неповторимость родного края.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В Акции «Читаем о России» приняли участие два подписчика. Дарья Пенушкова прочла стихотворение Александра Блока "Россия".

Проникновенным исполнением стихотворения Вероники Тушновой "Вот говорят: Россия" порадовала актриса театра им. Вл. Амербекяна Наталья Львовна Баркова

Об участии библиотеки в акции «Окна России» сами за себя говорят рисунки Есении Цулукидзе и Александра Литвинова/.

Сестры Марина и Маргарита Тонкой использовали при оформлении окна российский флаг.

Увлекательное виртуальное путешествие можно совершить благодаря фотографиям участников акции «Россия в объективе».

Сердце нашей Родины – город Москва – представлены на фотографиях Анжелики Кленц и Светланы Петровской:.

Великолепный Исаакиевский Собор в Петербурге запечатлен на снимке Ильи Жарова.

Умиротворением наполнены фотографии, привезенные Мариной Халиловой из Валаама.

И, конечно же, попал в объектив участников акции Краснодарский край. Он представлен на фотографиях подписчицы Ирины Кавелиной и на рисунках Маргариты Степановой.

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук

Праздничный день начался с поста, который содержал поздравление не только с Днем России, но и с днем читающей России. Сделаны выводы о том, какое колоссальное влияние оказывает чтение в детстве и ранней юности на формирование настоящего гражданина России.

Авторский видеоролик, присланный читательницей библиотеки, на поистине пророческую песню Владимира Высоцкого, красноречиво об этом говорит.

Поющая семья из Гайдука Бабак - Татьяна, Борис и Дашенька, поздравили всех с праздником песней "Родина моя" на фоне родной природы Новороссийска.

Пост содержит очень яркое и позитивное видео, составленное из фото рисунков и их авторов, положенное на песню «Я рисую белым небом облака».

В исполнении поэта Натальи Бондаревой, приславшей видеоролик с поздравлениями всем читателям библиотеки, звучит песня «Живи, Россия».

Наталья Бондарева, поэт, певица, режиссёр, ведущая концертов, познакомила читателей с чудесным работами нашего земляка Глеба Шницера. Его руками сделаны замечательные куклы.

Видео пост с работами юных художников изостудии "Спектр", руководимой Натальей Вайгант, картины которой о родном Новороссийске, море и природе Краснодарского края украшают стены библиотеки и выставочных залов. Песню «Я люблю тебя, Россия» исполняет солистка хора «Гайдучаночка» Пыльникова Олеся.

Демид Цыбенко специально для подписчиков библиотеки ко Дню России выучил стихотворение о Родине, которое читает в "Пионерской роще" г. Новороссийска.

Пост содержит присланное фото украшенного окна День России. Превращать окна в поздравительные открытки с праздниками уже стало доброй традицией, и, конечно же, главный праздник страны не стал исключением.

Читатель и подписчик, поэт, предприниматель, очень талантливый и отзывчивый человек, Михаил Лиознов, поздравив всех с Днем России, поделился своими стихотворениями, которые напомнят читателям о том, что в России год 75-летия Победы продолжается.

Пост содержит фотографии читателей мест своего родного Гайдука, приведенного в порядок к празднику.

Еще одна подборка фотографий читателей мест своего родного Гайдука, приведенного в порядок к празднику.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

В рамках празднования Дня России, библиотека приняла участие в акции «Россия в Объективе». На страницах в социальных сетях сотрудники выкладывали фотографии, которые присылали читатели и подписчики.

Матушка Россия безграничная, многогранная и очень красивая страна. В её распоряжении насчитывающая десятки и даже сотни тысяч достопримечательностей, а её великолепная архитектура среди, которой шикарные соборы и дворцы завораживает и радует не только глаза, но и душу. Прежде чем отправится покорять и изучать новые страны и континенты, хорошенько оглядитесь вокруг и посмотрите на свою родину может быть стоит начать именно с неё…Краснодарский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Прохоровка, Новороссийск, Волгоград, Крым, Москва…. В общем все не перечесть.

Также библиотека филиал приняла участие в акции «Читаем о России», «Великая Кубань».

Сотрудники библиотеки познакомили наших читателей с творчеством Кубанских писателей и поэтов – новороссийскими поэтами Аллой Шкаровской, Михаилом Глинистовым, краснодарским поэтом Владимиром Нестеренко и писателем Виталием Бардадымом.

Библиотека-филиал №7 им. Ф. Гладкова

В праздничный день продолжилось участие библиотеки в акции «Читаем о России» публикацией поэтической странички.

А участие в акции «Россия в объективе» дополнил пост «К тебе мое сердце по-прежнему просится…».

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» был посвящен Дню России.

Сотрудники библиотеки вспоминали разные факты, случившиеся в этот день в стране и в мире. Интересно, что в этот день в 1991 году, в России, состоялись всенародные прямые открытые выборы Президента. В голосовании приняли участие 79 498 240 человек.

А так же поздравляли читателей с этим праздником и конечно поведали историю возникновения даты. Сейчас День России - праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник - символ национального единения.

Информационный пост «Под Знаменем великой русской славы» поведал читателям, насколько История Российского государства уникальна. Ведь она наполнена огромным количеством разных событий. Период становления нашего государства начался с

древнейших времен и длится по сей день. И каждый из них таит в себе много интересной информации.

В этот день активные читатели библиотеки присылали ролики к акции «Читаем о России» и «Россия в объективе». Ведь поделиться своим мастерством и талантам может каждый.

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

Была опубликована онлайн-викторина ко Дню России «Неофициальные символы России».

Помимо традиционных, каждая страна имеет и ряд национальных символов, которые обозначают для каждого государства историю, культуру и быт. Есть они и у нашей страны: матрешка, береза, балалайка, самовар, медведь, русская тройка…

Посредством викторины пользователям соцсетей всех возрастных категорий было предложено вспомнить все неофициальные символы нашей страны, а также узнать некоторые факты истории их появления

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

В праздничный день библиотека опубликовала три видеопоста.

Три юные читательницы библиотеки объединились виртуально и создали прекрасное видео «С днём Росси», где стихи о Родине читала Коваленко Владислава, а видео создавала Ангелина Аветисян. Музыку к видео поставили библиотекари, они же и завершили видеопост.

Второй и третий видеопост был создан Ангелиной Аветисян, стихи о Родине читала Желтикова Лилия.

Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской

Вниманию читателей и гостей социальных сетей библиотеки была предложена видеобеседа о книжной выставке "Русь, Россия - Родина моя". В ней заведующая сектором краеведения Оксана Михайловна Магамадова рассказывает о самых ярких, красочных и познавательных книгах о России из фонда. Особо распространенно сделан обзор книг из серии «История России». Зрители могут познакомиться с книгами «Прикладное искусство», «Русский язык», «Как учились на Руси», «русские монастыри», «Русские полководцы» и многие др.

Молодежная библиотека № 18 им. М. Горького

День России это один из самых молодых государственных праздников, день, когда мы вспоминаем историю страны и задумываемся о ее будущем. Так что это за праздник? Как он отмечается, какова его история, как он назывался ранее? На эти вопросы отвечает видеоролик «Мы дети России», опубликованный на страницах Молодежной библиотеки.

Источник: ЦГБ им. Баллиона