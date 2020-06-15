14 июня. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

Все публикации дня носили неформальный характер.

Вначале подписчики библиотеки в аккаунте @biblioteka_balliona в социальной сети Инстаграм узнали об интересной факте, связанным с одной из самых популярных песен в мире. Это композиция «Yesterday» группы Битлз.[spoiler][/spoiler]

Подписчики социальной сети ВКонтакте узнали подробности, связанные с историей написания романа Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

В Инстаграм была возобновлена рубрика, так полюбившаяся подписчиками – «Литературный совет». На этот раз представлена книга Нарине Абгарян «Понаехавшая».

Последний день недели не должен обходиться без вдохновляющих цитат. Именно поэтому в социальной сети ВКонтакте на странице библиотеки появилась такая.

Еще один пост в Инстаграм посвящен марафону позитива и возможности загадать желание волшебному персонажу из сказки Александра Сергеевича Пушкина.

Ежедневная рубрика «Тот самый день» от сотрудников Публичного центра правовой информации была посвящена работникам миграционной службы России.

«Можно убежать из отечества, но нельзя убежать от самого себя» — Квинт Гораций Флакк (8 декабря 65 до н. э., Венузия — 27 ноября 8 до н. э., Рим) древнеримский поэт «золотого века» римской литературы.

Краснодарский край является местом, в который стекается много эмигрантов. Задача Управления Федеральной Миграционной

службы контролировать, осуществлять надзор и использовать иные функции в рамках Краснодарского края.

Сотрудники подготовили уже полюбившейся читателям формат – видеоролик о празднике 14 июня «День работника миграционной службы России».

Так же в этот день отмечается «Всемирный день донора крови».

Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда не видели – донорам. Это люди, добровольно отдающие свою кровь.

Как стать почётным донором? Как получить выплаты и льготы донорам и многое другое рассказывает статья, подготовленная Публичным центром правовой информации Баллионовской библиотеки.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Информационный пост «Подари надежду на жизнь» подготовлен сотрудниками библиотеки к Международному дню донора.

Библиотека-филиал № 8

Две личности стали героями информационных постов в социальных сетях Инстаграм и Вконтакте в ежедневной рубрике «Этот день в истории».

Николай Владимирович ЭКК /ИВАКИН кинорежиссер, постановщик первых советских звуковых кино. На рубеже немого и звукового кино многие крупнейшие мастера еще продолжали активно удерживаться в формате Великого Немого как можно дольше. Но не таков был Николай Экк. Ученик Мейерхольда, он не боялся экспериментировать. Ему принадлежит пионерский титул не только в отечественном звуковом и цветном кинематографе, но и был использован так называемый «без очковый» метод стереоизображения.

Так же 14 июня родился Эрнесто Че Гевара – Латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель. Молодой медик-студент из Аргентины, посвятивший себя свержению тирании, и ставший символом бунта.

Продолжилась публикация фотографий - участников акции «Россия в объективе».

На этот раз музей боевой техники в городе Темрюк Краснодарского края, расположенный на возвышенности образованной потухшим грязевым вулканом Миска. Является одним из крупнейших собраний военной техники на юге России.

Стратегического значение этого места не оспоримо в Великой Отечественной войны и Новороссийско – Таманской операции.

Источник: ЦГБ им. Баллиона