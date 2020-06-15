В КГИК проходит фестиваль "Твой КГИК"

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В Краснодарском государственном институте культуры в онлайн-режиме проходит Творческий фестиваль искусств "Твой КГИК" для абитуриентов.

Творческие работы уже прислали абитуриенты из Сызрани, Пскова, Воронежа, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Майкопа и из разных уголков Краснодарского края. Завершится прием 30 июня 2020 года.

Конкурс проходит по семи номинациям: вокал, хореография, художественное слово, инструментальное исполнительство, изобразительное искусство и дизайн, декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла, фотография и фотографика.

Оценивать конкурсантов будут известные музыканты и артисты, выдающиеся деятели культуры и искусств, имеющие почетные звания Российской Федерации.

Итоги подведут 10 июля.

Подробнее с положением фестиваля участники смогут ознакомиться в разделе "Абитуриенту" на официальном сайте КГИК.

По вопросам организации и проведения можно обращаться в приемную комиссию института: 8 (861) 257-76-28, 8 (800) 200-57-67.

Источник: пресс-служба ректора КГИК