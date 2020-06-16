Встреча знатоков финансовой грамотности в прямом эфире

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В социальной сети Инстаграм в аккаунте Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона в прямом эфире состоялась встреча информационно-правового клуба «Знатоки финансовой грамотности» на тему «Особенности трудоустройства в летний период».

После вступительного слова, во время которого ведущая напомнила определение главных финансовых терминов, состоялось обсуждение основной темы виртуальной встречи - работы в летний период.

Слушатели узнали об особенностях устройства на работу несовершеннолетних граждан, часах труда и отдыха, а также отметили для себя перечень документов, необходимых при трудоустройстве. Затем подробно разобрали права и обязанности сотрудника в трудовое время.

Завершился прямой эфир кратким напоминаем о самых интересных и полезных книгах по финансовой грамотности. Это: «Богатый папа, бедный папа для подростков» Роберта Кийосаки, «Пес по имена Мани или азбука денег» Бодо Шефера и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Сэмюэля Клейсона.

До новых встреч на занятиях клуба «Знатоки финансовой грамотности»!

Источник: ЦГБ им. Баллиона