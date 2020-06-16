15 июня. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

Информирование дня началось с того, что в социальных сетях библиотеки появился познавательный пост. В нем рассказывалось о 15 июня 1931 года, когда было принято постановление "О строительстве московского метрополитена".

Сотрудники отдела массовой работы продолжили литературную краевую акцию #Акция_Путешествуемчитая.

Подписчикам в социальной сети Инстаграм было рассказано о книге "Одноэтажная Америка" Ильи Ильфа, Евгения Петрова.

15 июня родился русский поэт-символист, переводчик, эссеист Константин Бальмонт.

В мире существует великое множество необычных неформальных праздников. Один из таких – Всемирный день ветра, главная цель которого подчеркнуть роль энергии, которая вырабатывается на ВЭС. Об этом интересном дне библиотекари отдела массовой работы рассказали подписчикам в Инстаграм.

И еще об одном уникальном дне информационный в социальной сети ВКонтакте. Речь шла о Международном дне прогулки. Это весьма актуальный праздник для людей, живущих в бешеном ритме современного мира.

Сотрудники отдела «Молодежный Проспект» Баллионовсвкой библиотеки опубликовали информационный пост, содержащий социальный ролик о Законе Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», № 1539-КЗ от 21 июля 2008 года.

Несмотря на то, что в крае большое внимание уделяется защите детства и семьи, есть факты детской беспризорности и безнадзорности. Бесконтрольности со стороны взрослых, жестокое обращение с детьми,

социальное сиротство. Очень часто встречаются ситуации, когда родители или лица их заменяющие оставляют детей без присмотра, заведомо создавая для них угрозу их безопасности.

Пост включил в себя краткую видео презентацию о содержании закона, причинах появления и его смысле, а также был предложен к просмотру памятка-буклет о «детском законе».

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Всемирный день ветра – предмет обсуждения информационного поста. Это значимый день для всего человечества, ведь будущее – именно за ветроэнергетическими установками. Праздник должен привлечь внимание общества к тому, чтобы использовать больше энергии ветра. Она естественная и дает большие возможности для человека. Многие государства отлично понимают это уже сегодня.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» был посвящен проведению первого переливания крови.

Еще Гомером описано шестое приключение Одиссея, который, пытаясь вернуть умершему пророку Тирессию сознание и дар речи, дал его тени выпить крови жертвенных животных.

Долгие столетия считалось, что выпитая кровь способна заменить человеку ту, что он потерял в результате ранения или болезни.

15 июня 1667 года профессор математики, философии и медицины Сорбонны Жан-Батист Дени перелил страдающему лихорадкой юноше 9 унций (около 250 кубических сантиметров) крови ягненка, после чего больной быстро поправился.

Источник: ЦГБ им. Баллиона