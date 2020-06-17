Конкурс молодых фоторепортеров памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года

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Рады поделиться с вами новостью о том, что международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие эксперты фотографической отрасли мира, выбрали лучшие из свыше пяти тысяч поданных работ. Подробности ниже.

Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина (https://stenincontest.com), в состав которого вошли ведущие эксперты фотографической отрасли мира, выбрали лучшие из свыше пяти тысяч поданных работ. За победу на конкурсе в 2020 году боролись молодые фотожурналисты из 75 стран.

Участниками шорт-листа стали представители 19 стран – России, США, Франции, Индии, Италии, Испании, Ирана, Бангладеш, Германии, Венгрии, Турции, Белоруссии, ЮАР, Китая, и впервые в него вошли работы фотографов из Великобритании, Австрии, Аргентины, Бразилии и Гаити.

Все работы нового года отмечены предельной, на стыке с живописью, визуальной красотой. Через ее код молодые фотожурналисты хотят озвучить и осмыслить самые острые проблемы современности – от социальных и политических столкновений до вопросов экологии. В красоте, по их мнению, заложена огромная гуманистическая сила, и она действительно может спасти мир.

Говоря о победителях 2020 года, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА «Россия сегодня» Оксана Олейник отметила: «Философия ноосферы и проблемы мирового океана, возрождение экзотических профессий в современной Индии и вопросы сохранения экологического баланса в Конго, вспышки вируса Эбола на африканском континенте и религиозные традиции малых народов, - это лишь малый список тем, которые волнуют лауреатов конкурса имени Стенина. В молодой фотожурналистике нет понятия «закрытой» или «проходной» темы. По мнению наших конкурсантов, в современном мире не существует обособленных катастроф или благополучия, одно связано с другим. И то, как мастерски и точно они вскрывают эти взаимосвязи, не перестает нас удивлять и радовать».

Интрига, как распределятся призовые места в номинациях конкурса, и кто станет обладателем его главной награды, Гран-при, сохранится до сентября. В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru stenincontest.comВ планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

Источник: МИА «Россия сегодня»