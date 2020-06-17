/Культура/

Конкурс молодых фоторепортеров памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года

Рады поделиться с вами новостью о том, что международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие эксперты фотографической отрасли мира, выбрали лучшие из свыше пяти тысяч поданных работ. Подробности ниже.

Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина (https://stenincontest.com), в состав которого вошли ведущие эксперты фотографической отрасли мира,   выбрали лучшие из  свыше пяти тысяч поданных работ.  За победу на конкурсе в  2020 году боролись молодые фотожурналисты из 75 стран. 
Участниками шорт-листа стали представители 19 стран – России, США, Франции, Индии, Италии, Испании, Ирана, Бангладеш, Германии, Венгрии, Турции, Белоруссии, ЮАР, Китая, и впервые в него вошли работы  фотографов из Великобритании, Австрии, Аргентины, Бразилии и Гаити.
Все работы нового года отмечены  предельной, на стыке с  живописью, визуальной красотой. Через ее код молодые фотожурналисты  хотят озвучить и осмыслить самые острые проблемы современности – от социальных и политических столкновений до вопросов экологии.  В красоте, по их мнению, заложена огромная гуманистическая сила, и она действительно может спасти мир.
Говоря о победителях 2020 года, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы  визуальных проектов МИА «Россия сегодня» Оксана Олейник отметила: «Философия ноосферы и проблемы мирового океана, возрождение экзотических профессий в современной Индии и вопросы сохранения экологического баланса в Конго,  вспышки вируса Эбола на африканском континенте и религиозные традиции малых народов, -  это лишь малый список тем,  которые волнуют лауреатов  конкурса имени Стенина.  В молодой фотожурналистике нет  понятия «закрытой» или «проходной» темы.  По мнению наших конкурсантов,  в современном мире не существует обособленных катастроф или благополучия,  одно связано с другим. И то, как мастерски и точно они вскрывают эти взаимосвязи, не перестает нас удивлять и радовать».
Интрига, как распределятся призовые места в номинациях конкурса, и кто станет обладателем его главной награды, Гран-при, сохранится до сентября. В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей  на сайте stenincontest.ru stenincontest.comВ планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.  

Источник: МИА «Россия сегодня»

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

В Краснодарском крае рынок аренды туристического жилья активно восстанавливается после карантина

Конкурс молодых фоторепортеров памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года

Полицейские города Сочи проводят проверку по факту ДТП с автобусом

Спасатели помогли женщине, достав из-под капота автомобиля змею

Новороссийская таможня информирует – с 1 июля в России вводится обязательная маркировка обуви, лекарств и табачной продукции