Президентская библиотека к 110-летию Александра Твардовского

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21 июня 2020 года исполняется 110 лет со дня рождения Александра Твардовского – советского поэта, журналиста, военного корреспондента.

В фонде Президентской библиотеки хранятся электронные копии произведений, вышедших из-под его пера и опубликованных в годы Великой Отечественной войны как на страницах газет, так и отдельными изданиями. Благодаря им каждый читатель может ощутить атмосферу тех лет, прочувствовать силу духа советских людей, противостоящих врагу.

Твардовский родился в 1910 году на хуторе Загорье рядом с деревней Сельцо Смоленского уезда в семье кузнеца. Его отец был человеком образованным. В доме Твардовских было много книг, в семье любили читать Пушкина, Гоголя, Некрасова, Лермонтова, Толстого, Ершова. Неудивительно, что мальчик начал сочинять стихи и рассказы ещё до того, как освоил грамоту. Уже в 14 лет Александр стал писать маленькие заметки и стихи в смоленские газеты.

В 1939 году Твардовского призвали на военную службу. В качестве военного корреспондента он принимал участие в освободительном походе советских войск в Западную Белоруссию, участвовал в финской кампании. Именно в эти годы впервые появляется литературный герой Вася Тёркин: в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины» в номере от 31 декабря 1939 года была напечатана заметка от редакции: «Специальный корреспондент нашего отдела „Прямой наводкой“ Вася Тёркин, пребывающий на передовых позициях, готовит интересный материал, который будет печататься в ближайшее время». Здесь же размещён рисованный портрет будущего легендарного бойца. В фонде Президентской библиотеки представлены электронные копии фронтового издания, в которых читатель найдёт рассказы о жизни и подвигах народного любимца.

До появления на газетных страницах нового героя в редакции было много споров, как назвать солдата. В армейской печати уже были условные персонажи Пулемётчик Ваня, дед Сысой, Пулькин, Мушкин… О том, кто именно из редколлегии предложил озорное

сочетание – Вася Тёркин – долго шли споры. Но авторство псевдонима, наверное, в этом случае не так уж важно, главное, что у «Прямой наводки» появился герой, имя которого со временем стало легендарным. Как писал Твардовский: «При фамилии такой / Вовсе неказистой, / Слава громкая – герой / С ним сроднилась быстро…»

Тёркин – удачливый, смекалистый боец, легко совершающий подвиги и неизменно побеждающий врагов, полюбился читателям. Бойцы с нетерпением ждали новые номера газет, чтобы узнать, что ещё невероятного приключилось с Васей, заучивали незамысловатые строки наизусть. Фантастический успех поэмы во многом объясняется тем, что герой Твардовского был «простым», «обыкновенным» человеком: «Тёркин – кто же он такой? / Скажем откровенно:/ Просто парень сам собой / Он обыкновенный. / Впрочем, парень хоть куда. / Парень в этом роде / В каждой роте есть всегда, / Да и в каждом взводе».

К середине 1941 года Твардовский планировал закончить работу над собранием стихов о борьбе Васи Тёркина с белофиннами, но началась Великая Отечественная война. С первых её дней поэт был назначен на должность военкора в газету «Красная Армия» и выехал на фронт. Вместе с армией он оказывался в самых горячих точках, часто бывал на передовой, выходил из окружения…

Но и в самые тяжелые дни Великой Отечественной войны Твардовский продолжал писать о простых людях, которые «есть всегда», которые не видят в своих заслугах ничего необычного. Эта позиция нашла отражение в «Фронтовых стихах» поэта, размещённых на портале Президентской библиотеки. Как говорит один из героев произведения шофёр Артюх, «служба – это служба. Подвиг – это долг».

«Фронтовые стихи» и другой сборник Твардовского «Фронтовая хроника» можно назвать своеобразной мозаикой, из которой складывается многогранная картина военных лет. В отличие от собирательного образа Тёркина, героями этих сборников стали реальные бойцы; поэт рассказывал о событиях, происходивших на фронте, где служил сам и чаще всего лично знал тех, о ком писал. Как отмечает автор в предисловии к изданию «Фронтовых стихов» 1941 года, «все имена, встречающиеся в стихах, действительные. Григорий

Пулькин, Григорий Лаптев, Владимир Артюх и Михаил Трусов – ныне Герои Советского Союза»…

Артиллерист Лаптев и кузнец Пулькин в ожесточённом бою, длившемся около пяти часов, у железнодорожной станции Перкъярви (ныне поселок Кирилловское Выборгского района Ленобласти), оставшись без расчёта, пять часов вдвоём продолжали бороться с врагом: «Уговорились молчаливо / Стоять вдвоём за весь расчёт. / И знали оба, что, быть может, / Они уже окружены, / Что только жизни подороже /Они отдать свои должны…» Владимир Артюх на переправе отвлёк на себя внимание врага: «Смотрят белофинны, / Ошеломлены: / Мчит на них машина / С нашей стороны. / То не танк, не грозный / Катит броневик, / То простой обозный, / Серый грузовик. / Мчит без остановки / Впереди машин. / Человек с винтовкой, / За рулём – один…» А лётчик Михаил Трусов, когда в бомбардировщик однополчан попал зенитный снаряд и самолёт загорелся, сумел сесть на замёрзшее озеро, забрал экипаж и, прикрываемый огнём истребителей, взлетел и вернулся на базу. «Тут дерзости мало одной удивляться, / Хоть это и редкий пример. / Тут самое трудное было – подняться, / Но Трусов и это сумел».

В 1942 году в свет вышла «Баллада о Москве», написанная Александром Твардовским на Юго-Западном фронте. Опубликованная в книжном варианте в 1942 году в пензенском издании газеты «Сталинское знамя», она открыла серию «Стихов и рассказов об Отечественной войне». «Первоначальный вариант этого сказания о победе под Москвой слышан мною от колхозников дер. Чернава и других деревень Курской области, ныне освобождённых от немецких оккупантов», – писал в предисловии к «Балладе о Москве» Александр Твардовский. Автор размышляет о том, где и как родилось это «сказание»: «А может быть, не в деревушке, / Где взад-вперёд прошла война, – / В пути, в какой-нибудь теплушке, / Как песня родилась она… / Не уследить – легка, что ветер, / И не с газетного листа / Пошла – и стала быть на свете, – / Из уст в уста, из уст в уста…/ Идет, как эхо, перекатом, / По сёлам, из жилья в жильё. / От деда, старого солдата, я записал на днях её».

Рассказывая об исторической битве под Москвой, Твардовский, избегая пафоса, говорит так, что читатель чувствует себя непосредственным собеседником поэта. «То был такой великий бой, / Что нет к нему присловья. / Стоял противник под Москвой, / Горело Подмосковье. / Он – вот он враг. За ним давно Калуга, Клин, Бородино / И волжское верховье…»

Описывая страшные дни боев под Москвой, поэт подчеркивает героизм советских солдат, сильных духом, бесстрашно воюющих за свою землю, дом, близких и родных: «И было в тысячах сердец: – Держать ценой любою / И трижды раненый боец / Не покидает боя, / И под огнём другой ползёт, / Чтоб грудью вражий пулемёт / Закрыть – самим собою». Битва под Москвой закончилась победой советского народа: «И услыхал весь мир слова / Великие, простые: / Врага отбросила Москва, / И спасена Россия / А враг её и всех людей / Не перед кем, а перед ней / Подался вспять впервые…»

Через год после начала войны, в июне 1942 года Твардовский возвращается к мысли о продолжении «Тёркина». Только герой теперь не «Вася Тёркин», а «Василий Тёркин». Сменилось не только имя, сменилась концепция образа героя, призванного воплотить лучшие черты воина-освободителя. «Война всерьёз, и поэзия должна быть всерьёз», – напишет поэт в своём дневнике.

Поэма «Василий Тёркин» имеет ещё одно название «Книга про бойца» – это произведение «без особого сюжета», «без начала, без конца», ведь на войне, где каждая минута жизни может оказаться последней, «кто доскажет, кто дослышит – угадать вперёд нельзя…»

Василий Тёркин полюбился бойцам не меньше, чем его прототип – Вася Тёркин. Когда в 1943 году Твардовский хотел закончить поэму, он получил множество писем от читателей с просьбами и даже требованиями о продолжении. В итоге поэма была завершена в 1945 году… Многие фразы из неё стали крылатыми: «Нет, ребята, я не гордый, я согласен на медаль», «Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди», «Бой идёт не ради славы, ради жизни на земле»…

Военные произведения Твардовского как никогда проникновенно и актуально звучат в преддверии скорбной даты 22 июня 1941 года и в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они не дают забыть, какой великий подвиг совершили те, кто завоевал мир для будущих поколений, помогают погрузиться в атмосферу военных лет, прочувствовать и увидеть – как жили люди, какими они были, о чём мечтали. И эта атмосфера передана не просто рассказчиком и поэтом, она вобрала в себя всё, что Твардовский пережил лично, а с ним и миллионы советских людей. И память об этом необходимо хранить: «А всего иного пуще / Не прожить наверняка – / Без чего? / Без правды сущей, / Правды, прямо в душу бьющей, / Да была б она погуще, / Как бы ни была горька…»

Александр Твардовский говорил: «Лично я, наверное, во всю свою жизнь уже не смогу отойти от сурового и величественного, бесконечно разнообразного и так мало приоткрытого в литературе мира событий, переживаний и впечатлений военного периода».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки