Петр Ткаченко. Пословица не сломится

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Кубанские пословицы и поговорки. Краснодар: «Традиция», 2018. - 196 с. (ул. Зиповская, 9. Тел. 8(861)277-65-32; 274-08-38).

Среди других жанров и видов народного творчества пословица занимает особое место. Краткое, афористическое, образное изречение, охватывающее во всей полноте человека и народ. Она выполняет роль неписанного закона человеческого бытия, образца и эталона, всегда остающегося не тускнеющим. Пословица даёт безусловную характеристику народу, её сотворившему. В книгу вошли пословицы и поговорки, бытующие на Кубани, собранные писателем Петром Ткаченко, а также его помощниками из городов и станиц края. Автор известен по многим книгам, в том числе и вышедшим в издательстве «Традиция». В книге приводится характеристика творчества Петра Ткаченко, данная писателем Виктором Богдановым: «Благодаря трудам Ткаченко кубанский казачий мир обрёл уста и выразил себя в конце ХХ – начале ХХI века. Такой талант неслучайно рождён самой почвой, самой казачьей землёй, пропитанной духом истории и патриотизма. Его творчество – это подвиг жизни…» («Кубань сегодня», 17 июня 2010 г.).

Пётр Ткаченко. Какую Библию читал М.А. Шолохов. Литературно-критические повести. Издательство ИПО «У Никитских ворот», М., 2018 г. - 148 с.

В наше мировоззренчески невнятное время мы ищем духовный смысл нашей истории и жизни. И нередко находим его в великой русской литературе, которая уже постигла многие аспекты человеческого и народного бытия, и над которыми мы бьёмся и сегодня. Но так складывалась наша народная и государственная судьба, что литература толковалась зачастую или с точки зрения «передовых» революционных учений, или – господствующей идеологии. До такой степени, что история литературы оказалась, по сути, подменённой историей революционного движения, «освободительного» движения в своей стране. А потому, теперь нашей главнейшей задачей является перечитывание классики, постижение её духовно-мировоззренческой основы. На этом пути нас ждёт немало открытий, сегодня столь необходимых. Об этом убедительно свидетельствуют литературно-критические повести о «Тихом Доне» литературного критика, публициста и прозаика Петра Ткаченко. В своих работах он замечает то, что исследователями по тем или иным причинам оказалось просмотрено. И мы убеждаемся в том, что «Тихий Дон» остаётся всё ещё не вполне прочитанным и что, как великое

творение духа, он со временем открывается новыми смыслами и значениями. Убеждаемся и в том, что литература не поверяется только «современностью», потому что «несовременного искусства не бывает» (А. Блок).

Пётр Ткаченко. Щедрый вечер, добрый вечер. Кубанские обряды. Краснодар: Традиция, 2019. – 192 с.

Обряды являются наиболее устойчивыми проявлениями и формами традиционной народной культуры. В них в полной мере выражаются вера и национальные особенности народа, его самосознание, опыт и мудрость; архетипы общественного поведения человека, его воззрения на мир и на себя в этом мире. В книгу вошли обряды – «Крестины», «Пасха», «Свадьба», «Проводы в армию». А также Святочные обряды: «Рождество», «Щедрование», «Мыланка», «Вождение козы», «Посыпание», «Крещение». Пётр Ткаченко известен по многим книгам, в том числе вышедшим в издательстве «Традиция»: авторскому словарю кубанского диалекта «Кубанский говор», «Кубанский говор. Балакачка», «Давайтэ трохэ побалакаем». По книгам: «Кубанские пословицы и поговорки», «Кубанская свадьба», «Кубанские обряды», «Кубанские байки. Та брэхня, что лучше правды», «Кубанские песни»: с точки зрения поэтической», «Кубанский лад. Традиционная народная культура: вчера, сегодня, завтра», «Пословица не сломится». Он издатель авторского литературно-публицистического альманаха «Солёная подкова».

Пётр Ткаченко. Трагические судьбы русских писателей. М. Лермонтов, А.Блок, А.Фадеев, М. Шолохов, М. Цветаева, Н.Рубцов, В. Белов, Ю. Кузнецов. - М.: Издательский дом "Звонница-МГ". 2020. - 490 с. (Серия «ХХ век: Лики. Лица. Личины».) В книгу вошли литературно-критические повести: «С тех пор как вечный Судия мне дал всеведенье пророка…». Тайна убийства Лермонтова; «Пред ликом родины суровой я закачаюсь на кресте…». О тайне смерти Александра Блока; До разгрома и после него. Кто и как убил Александра Фадеева. Куда и зачем вёл людей Левинсон. Кто и кого разгромил в «Разгроме»; «Это не про наши смутные времена Библия гласит?..» Какую Библию читал М.А. Шолохов; «Я повествую о своём сиротстве…» Гибель Марины Цветаевой; «Я умру в крещенские морозы…» Почему и как погиб Николай Рубцов. Эта интересная во всех отношениях книга – итог многолетней исследовательской и аналитической работы подвижника Петра Ткаченко. Она адресована широкому читателю, которому всегда дорога истина.

Пётр Иванович Ткаченко: к 70-летию со дня рождения. Биобиблиографическое издание (сост. И.И. Малевинская). – 2020. – с. 90.

В юбилейном издании содержатся материалы к биографии и библиография произведений литературного критика, публициста, прозаика П.И. Ткаченко. Содержание включает в себя краткий биографический очерк и библиографический список произведений П.И. Ткаченко, публикаций о нём и его творчестве. Материалы предназначаются широким кругам читателей, сотрудникам библиотек, педагогам, краеведам.