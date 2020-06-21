Английский клуб. Разговор о профессиях в режиме онлайн

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«Все профессии важны, все профессии нужны» - так звучала очередная тема онлайн - встречи Английского дискуссионного клуба Баллионовской библиотеки, которая состоялась 20 июня в режиме Skype-конференции.

Начали урок с записи новых слов по теме «Профессии». Затем выполнили несколько письменных заданий, в которых нужно было отгадать профессию по заданному описанию, перечислить список обязанностей к предложенной профессии и вставить недостающие грамматические единицы.

Далее читали и переводили текст на тему «Выбор профессии». А после отгадывали вместе с руководителем клуба Дитко Марианной тематические загадки.

В заключительной части состоялась дискуссия, в ходе которой участники рассказали о своем образовании и работе, а также поделились планами на будущее.

Приглашаем в конференцию: Marianna English club (Skype). В субботу, 27 июня, в 14:00 темой урока станет здоровый образ жизни.

Источник: ЦГБ им. Баллиона