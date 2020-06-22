20 июня. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Информационный пост в социальных сетях библиотеки был посвящен уникальному важному календарному празднику - Всемирному Дню защиты слонов в зоопарках.

Сотрудники отдела массовой работы в публикации отметили, что с 2009 года по решению организации «В защиту животных» этот день стал праздником, назначение которого - привлечь внимание общественности к достойным условиям содержания слонов.

20 июня 1860 года был основан город Владивосток. Подробнее сотрудники отдела массовой работы рассказали в информационном посте.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

В рамках проекта «Я очень русский человек», к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина продолжилась публикация поэтической страницы «Ты раскрой мне природа, объятия, чтоб я слился с красою твоей» (стихи о весне).

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» был посвящен событиям 75 летней давности. В этот день в 1945 г. в Москву из Берлина доставлено Знамя Победы.

Впервые идею вознести красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Иосиф Сталин 6 ноября 1944 года на торжественном заседании в Москве, в канун празднования очередной годовщины Октябрьской революции. Тогда же он принял решение, что при штурме Берлина над зданием германского рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма.

20 июня 1945 года Красное Знамя Победы, на особом транспортном самолете было доставлено в Москву, а 24 июня 1945 года. Во время Парада Победы советских войск в 1965 году легендарные Егоров и Кантария торжественно пронесли его по Красной Площади столицы.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Информационный видеопост в социальных сетях был посвящен Дню памяти и скорби. Эта дата отмечается каждым человеком, который стремится сохранить память о героях ВОв. Тот уже далекий 1941 год принес много утрат. Теперь же 22 июня мы можем лишь вспомнить всех тех, кто погиб, защищая Родину, кто был замучен фашистами, кто погиб от голода и холода.

Источник: ЦГБ им. Баллиона