21 июня. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

21 июня 2020 года отмечается День медицинского работника. В честь этого события в социальных сетях библиотеки появился поздравительный пост с небольшой цитатой и тематической картинкой.

Следующий пост, также размещённый во всех социальных сетях библиотеки, был записан активисткой отдела массовой работы Пахомовой Викой. Юная читательница с выражением прочла стихотворение «Врачам».

И вновь ко Дню медицинского работника были созданы тематические посты. Активисты отдела массовой работы ЦГБ им. Э. Баллиона нарисовали прекрасные рисунки врачам.

Поздравительный пост ко Дню медицинского работника был записан Новороссийской поэтессой – Чернышевой Валентиной Петровной. В записи поэтесса рассказала о себе, а также прочла собственное стихотворение.

Отдел «Молодёжный проспект» Баллионовской библиотеки принимает участие в краевом фестивале «Квест» «Тропа здоровья», инициированным «Краевым учебно-методическим центром».

Команда отдела для участия в первом этапе представила агитационный видеоролик «МЫ ЗА ЗОЖ!».

Постоянная рубрика «Правовые новости на диване №8».

Ничто не стоит на месте. Правовой мир, продолжает жить и пополнять новыми законодательными актами.

Публичный центр правовой информации, продолжает скрупулезно выбирать самые свежие и «вкусные» правовые новости. Как и ранее, представил читателям на соц.страничке свежий выпуск.

Ежедневная рубрика «Тот самый день»: 21 июня «Международный день селфи»

«Селфи» – это фотография, являющаяся разновидностью автопортрета, сделанного при помощи фотоаппарата, мобильного устройства или какого-либо иного гаджета.

Слово «селфи» настолько прочно вошло в нашу жизнь, что, кажется, будто многочисленные снимки самого себя были всегда.

Не смотря на то, что селфи стало набирать свою популярность в 2000-2010 годах, такое увлечение начинало зарождаться гораздо раньше. Фотографические автопортреты существовали в менее распространённой форме примерно с момента появления портативной фотокамеры (1900 г. XX столетия). С каждым поколением фотоаппаратов и всевозможных гаджетов селфи становились качественнее и интереснее, а сейчас мастерство фотографировать себя любимого превратилось в настоящее искусство.

Если есть тяга фотографировать себя в зеркале, спортзале, на пляже и в лифте, тогда рекомендации Электронного читального зала помогут освоить это нелёгкое занятие.

Ежедневная рубрика «Тот самый день»: 21 июня «День медицинского работника (День медика)»

День медицинского работника – профессиональный праздник медицинского персонала. В торжестве принимают участие врачи, медицинские сестры, санитары, научные сотрудники, вспомогательный персонал медицинских учреждений.

Суть праздника – отдать дань уважение и выразить благодарность людям, которые посвящают свою жизнь медицинской деятельности.

Публичный центр правовой информации поддержал этот праздник и подготовил видеоматериал с уже полюбившимся персонажем Анфисой Правоведовой, которая, подробно рассказала об этом событии.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

20 июня 1986 года в Краснодаре открыли монумент «Памятник студентам».

У здания Кубанского Политехнического Института состоялась церемония открытия скульптурной композиции «Памятник студентам, преподавателям и сотрудникам Университета, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны». Во время торжественной церемонии открытия монумента студенты Политехнического института заложили в специальную капсулу послание к студентам 2045 года. Капсула была замурована в пьедестал памятного камня, установленного рядом с памятником.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

В рамках проекта «Я очень русский человек», к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина, продолжается публикация поэтических страниц «Ты раскрой мне природа, объятия, чтоб я слился с красою твоей» (стихи о весне).

К 110-летию со дня рождения А. Твардовского ппубликован информационный пост «Поэт и воин».

Александр Трифонович Твардовский родился 21 июня 1910 года в Смоленской губернии, на хуторе Загорье. Его отец был сельским кузнецом, человеком грамотным и весьма начитанным.

В 15 лет, во время учебы в сельской школе, вышли в свет его первые стихи. В начале 1930-х годов он пишет стихотворения «Снег стает, отойдет земля», «Братья», «Лес осенью», а также поэму «Страна Муравия».

Твардовский пишет о тяготах деревенской жизни после революции, проблемах коллективизации, занимается переводами белорусских, армянских, украинских поэтов. В 1939 году поэт становится военным корреспондентом, в 1940 году вступает в ряды КПСС.

Подлинную славу Александру Твардовскому приносят произведения, созданные в годы Великой Отечественной войны, прежде всего поэма «Василий Теркин». Ужасы войны, ее жестокость и бессмысленность описаны в поэме «Дом у дороги», в стихотворениях «Две строчки», «Я убит подо Ржевом».

К 85-летию со дня рождения французской писательницы Франсуазы Саган опубликован информационный пост «Франсуаза Саган или неизбежность эпохи».

21 июня родилась французская писательница, которая умела писать о любви истинно по-французски – умело и с подлинным шармом.

Ей исполнилось бы 85 лет, но она умерла от легочной эмболии в 2004 году, оставив за собой множество романов о любви, новелл и пьес, а также став примером для подражания многим писателям со всех стран мира.

В 19 лет Саган прославилась благодаря публикации своей первой новеллы, «Здравствуй, грусть» (1954), которая имела блестящий успех в обществе и критике. В 1985 году Франсуаза Саган была удостоена премии князя Монако за вклад в литературу. Впрочем, критика неоднозначно относилась к ее произведениям – одни ругали ее за повторяющиеся мотивы и пессимизм, другие восторгались тонкостью описаний человеческих чувств, необыкновенной женственностью ее литературы.

Опубликован поздравительный пост ко Дню медика, который отмечается ежегодно в третье воскресенье июня (в 2020 году – 21 июня).

Это профессиональный праздник людей, без помощи которых мы не можем обойтись с момента рождения и до конца своей жизни.

Библиотека-филиал № 8

Ежедневный информационный пост в рубрике «Этот день в истории» был посвящен 21июня 1941 года. Именно в этот день немецкие войска, скрытно сосредоточенные у советской границы, получили приказ о переходе в наступление ранним утром 22 июня. Командир 47-го танкового корпуса генерал Йоахим Лемельзен объявил своим солдатам и офицерам: "Мы находимся накануне великого военного события…».

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

Письма с фронта до сих пор бережно хранят во многих семьях. У каждого треугольника своя история: счастливая или печальная. Письма с фронтов Великой Отечественной войны — документы огромной силы. В пропахших порохом строках — дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в Победу…

И чтобы еще раз помочь осмыслить подрастающему поколению мужество и подвиг русского солдата, ощутить солдатскую тоску по дому и желание скорого возвращения с победой, понять безмерное человеческое горе, принесенное войной, сотрудники подготовили и опубликовали в социальной сети Инстаграм чтение фронтовых писем «В памяти черным взрывом страшное слово: Война».

Источник: ЦГБ им. Баллиона