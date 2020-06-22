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Представители КГИК почтили память погибших

Сегодня, 22 июня, в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин и представители профкома приняли участие во всероссийской акции "Свеча памяти".

Они возложили горящие свечи и цветы к мемориалу Вечного огня в Краснодаре. Из-за ограничений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, делегация КГИК была представлена небольшим составом.

А в 12:15 на Ученом совете в вузе ректор и педагоги почтили память погибших и присоединились к Общероссийской минуте молчания.

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Культура

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