В прокуратуре Усть-Лабинского района состоялось открытие музея истории образования Усть-Лабинского района

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В годовщину празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне в прокуратуре Усть-Лабинского района открыт музей, посвященный памятным местам сражения, образованию Усть-Лабинского района, а также истории органов прокуратуры России.

По крупицам в архивах, музеях района и края собирался материал об истории прокуратуры Усть-Лабинского района.

Теперь музей могут посетить не только сотрудники прокуратуры района, но и школьники, студенты, а также все желающие, кому интересна история. В музее своими глазами можно увидеть, какой была прокуратура района и Кубани в прошлом и кем она гордится сегодня.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края