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В прокуратуре Усть-Лабинского района состоялось открытие музея истории образования Усть-Лабинского района

В годовщину празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне в прокуратуре Усть-Лабинского района открыт музей, посвященный памятным местам сражения,  образованию Усть-Лабинского района, а также истории органов прокуратуры России.

По крупицам в архивах, музеях района и края собирался материал об истории прокуратуры Усть-Лабинского района.

Теперь музей могут посетить не только сотрудники прокуратуры района, но и школьники, студенты, а также все желающие,  кому интересна история. В музее своими глазами можно увидеть, какой была прокуратура района и Кубани в прошлом и кем она гордится сегодня.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края

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Категория: Новости / Культура

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