В День памяти и скорби состоялся прямой эфир «Памяти павших…»

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В прямом эфире в социальной сети Инстаграм 22 июня в аккаунте @biblioteka_balliona Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона состоялся исторический обзор ко Дню памяти и скорби «Памяти павших будем достойны», слушателями которого стали подписчики библиотеки.

Встреча началась с того, что участники трансляции смогли познакомиться с главными цифрами и краткими фактами о Великой Отечественной войне. А после вспомнить хронологию событий и главные битвы: оборону Брестской крепости, Смоленское сражение, блокаду Ленинграда, битву за Москву, Сталинградское сражение, оборону Кавказа, Курскую битву, проведение Берлинской операции.

После библиотекарь рассказала, как животные помогали людям в тяжелые военные годы. Так, слушатели узнали о значительной роли собак, кошек, голубей, птиц и лошадей в ходе Великой Отечественной войне.

Во второй части мероприятия библиотекарь прочла для аудитории выдающиеся стихотворения Ольги Берггольц о жизни в блокадном Ленинграде, произведения Владимира Семеновича Высоцкого о судьбе солдат в годы войны и некоторые другие.

Помимо этого прозвучали и стихотворения новороссийских авторов: Чернышевой Валентины Петровны и Коноваловой Алевтины Юрьевны.

Эфир получился очень насыщенным эмоциональным и был высоко оценен нашими подписчиками.

Источник: ЦГБ им. Баллиона