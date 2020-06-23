Прямой эфир «Героям лучшая награда, что в книгах память о них есть»

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22 июня, в День памяти и скорби, библиотека-филиал №4 им. А.С. Пушкина на странице социальной сети «Одноклассники» провела прямой «Героям лучшая награда, что в книгах память о них есть».

22 июня в РФ и других республиках бывшего СССР отмечают День памяти и скорби (День начала ВОв). Эта скорбная дата призвана напомнить о начале войны, которая унесла миллионы жизней.

Ведущая рассказала о ряде литературных произведений, повествующих о начале ВОв и других ее эпизодах. Авторы этих и многих других, не вошедших в обзор, книг рассказывают о бессмертных подвигах наших предков-победителей, подвигах, о которых народ помнит и никогда не забудет.

Источник: ЦГБ им. Баллиона