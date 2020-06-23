22 июня. День памяти и скорби. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

22 июня отмечается День памяти и скорби. Информирование в социальных сетях в День памяти и скорби началось с публикации специального памятного поста.

Александр Трифонович Твардовский (1910 – 1971) – известный советский писатель, поэт, лауреат Ленинской и Сталинских премий, Государственной премии СССР, а также обладатель многих орденов и наград. Ко Дню Рождения этого талантливого человека был сделан отдельный пост.

Ко Дню памяти и скорби в социальной сети Инстаграм появились две интересные заметки с воспоминаниями о событиях войны.

Сотрудники Электронного читального зала Баллионовской библиотеки в ежедневной рубрике «Тот самый день» опубликовали видео юного читателя, принявшего участие в акции «Свеча памяти», которая в этом году прошла в онлайн формате, на социальных страницах пользователей в сети Интернета.

Отдел «Молодежный проспект» Баллионовской библиотеки ко Дню памяти и скорби в рамках акции «Солдатский треугольник» подготовил и опубликовал информационный пост о фронтовых письмах, так называемых «солдатских треугольниках».

Подписчики узнали о первом появлении солдатских треугольников,

а так же почему они именно так называются.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

22 июня 1941 года в 4 утра без объявления войны фашистская Германия и её союзники напали на Советский Союз. В этот день вспоминают всех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, кто умер от ран в госпиталях, был замучен в концлагерях. К этой дате приурочен информационный пост.

В 2020 году исполняется 110 лет со дня рождения русского поэта и прозаика, журналиста, специального корреспондента Александра Трифоновича Твардовского. Замечательный писатель, журналист, военный корреспондент, талантливый поэт и просто несгибаемый, отважный человек – Александр Твардовский навсегда останется яркой звездой на российском литературном небосводе.

К 110летию со дня рождения А. Твардовского сотрудники библиотеки подготовили мультимедийную презентацию "Стихи, вместившие судьбу". В ней звучит стихотворение автора "Нет, жизнь меня не обделила".

Библиотека-филиал № 8

Посты ежедневной рубрики «Этот день в истории» были посвящены Дню памяти и скорби.

79 лет началась Великая Отечественная война. Ценой миллионов жизней. 1418 дней боли и подвига нашего народа.

День траура, день скорби, день памяти для каждого, чьи отцы и деды отдали жизнь под Москвой, Сталинградом, Прагой, Берлином… Кто умирал от голода в Ленинграде, кто лил кровь на Малой земле, кто стоял до последней капли крови в Бресте, кто сражался за Одессу, кто лег на Курской дуге, кто встретил последний час на Одере… Кто замучен в застенках Бухенвальда, кто умер под пытками, кто ушел в лес партизаном и погиб, уничтожая фашистов… Кто, забыв о детстве и юности посмертно заслужил звания Героев Советского Союза… Кто шел в последний таран… Кто вытаскивал раненных с поля боя и прикрывал их своим телом… Кто готовил

снаряды для фронта… Кто 9 мая 1945 года плакал от счастья, услышав по радио долгожданную весть о Победе…

Так же, ко Дню скорби сотрудники библиотеки подготовили видео пост «Мы вспомним всех Вас по именно», посвящённый работникам культуры, проявившим себя в дни Великой Отечественной войны.

Уже с первых дней после начала Великой Отечественной Войны актеры, певцы, танцоры, артисты цирка - все, кто мог служить «боевым средством победы над фашизмом», - начали записываться во фронтовые бригады. Кто же они «Веселые десантники» Малой земли?

Новороссийская местная организация Общества слепых присоединилась к памятной дате.

Казьмин Василий Иванович, солист хора Всероссийского Общества Слепых «Новороссийские зори» исполнил песню «Смуглянка». А сотрудники библиотеки помогли в создании клипа к песне и предложили читателям историю создания одного из известных музыкальных произведений времен Великой Отечественной войны.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

22 июня 2020 года –79-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.

В социальных сетях сотрудники библиотеки разместили небольшой видеоролик под названием «Дети войны – дети без детства».

В этом видео ролике показана душа русской женщины, символизирующая доброту, особую духовность, жертвенность и понимание. Несмотря на тяжелейшие военные условия жизни, женщина Мать принимает решение удочерить маленькую дочку умершей подруги.

Еще один видео ролик «Потрясающая и неизвестная история блокады Ленинграда».

Это военный дневник Тани Вассоевич, которая выжила во время блокады Ленинграда. История охватывает лето 1941, зима 1941. Несмотря на войну, она вместе с братом ходила в школу, потому что там давали суп. Сначала умер от голода брат. Потом сильно заболела мама и умерла. В апреле 1942 года Таню увезли в эвакуацию. Ей удалось выжить и сохранить свои дневники.

Источник: ЦГБ им. Баллиона