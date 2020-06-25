В Геленджике открыли памятник куниковцам.

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В день парада Победы в Москве, в ознаменование 75–ой годовщины Великой Победы, сегодня днем прошло торжественное открытие памятника героям-куниковцам.

Событие важное и долгожданное. В столь важном для Геленджика событии, принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что традиционно, подвиг куниковцев связывают с Новороссийском, однако первый шаг к освобождению города-героя был сделан с берегов геленджикской бухты. «Именно отсюда, из Геленджика, бойцы уходили на штурм плацдарма. Героизм десантников под командованием майора Цезаря Куникова, самоотверженность солдат помогли им выстоять на Малой Земле и предрешили победный исход сражений, -подчеркнул глава курорта Алексей Богодистов.

Бессмертный подвиг легендарного десанта стал одной из героических страниц Второй Мировой, которую увековечили на берегу геленджикской бухты, на Толстом мысе. Автором композиции «Памятник куниковцам» стал ростовчанин Дмитрий Лындин – российский художник, скульптор. Мемориал возведен за счет средств курортного сбора и установлен в Сквере Победы.

Одним из трогательных моментов церемонии стало открытие памятной капсулы, с посланием куниковцев и наказом открыть ее через 50 лет. Выжившие бойцы отряда Куникова, отмечая здесь, в Геленджике, 25-и летие Победы, в письме потомкам, выражали огромную благодарность гостеприимному городу, его жителям, помогавшим в подготовке солдат к боям, наставляли будущие поколения жить в мире и желали, чтобы они были достойны памяти предков.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик