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В соответствии с поручением губернатора Краснодарского края В.И.Кондратьева по установке памятника Герою Советского Союза майору Цезарю Львовичу Куникову на территории города-героя Новороссийска, с 20 июня по 20 сентября 2020 года проводится открытый творческий конкурс на лучший проект памятника Герою Советского Союза Ц.Л. Куникову для установки в муниципальном образовании город Новороссийск.

КУНИКОВ ЦЕЗАРЬ ЛЬВОВИЧ Герой Советского Союза (1909-1943)

Цезарь Львович Куников родился 23 июня 1909 года в городе Ростовена-Дону. Его отец, Лев Моисеевич, окончивший Харьковский машиностроительный институт, работал механиком в отделениях фирмы «Сименс-Шукарт» в Харькове, в Ростове-на-Дону, на Донбассе, поэтому семья часто меняла место жительства. В девять лет Цезарь Львович начал свою трудовую деятельность – курьером в штабе Северокавказской Красной Армии, затем учеником в сапожной мастерской штаб. В начале 1919 года семья переехала в Ростов. С 1920 года Цезаря Львовича определили учеником в художественный мастерский политотдел Кавказского фронта. Затем переезд в Баку. Работал учеником слесаря в мастерской по ремонту пишущих машинок. Работал и учился, затем только учился в школе до 1924 года. И вновь семья переезжает. На Донбассе отец работал на Макеевском металлургическом заводе, а Цезарь в заводской химлаборатории осваивал профессию лаборанта, одновременно учился в вечерней школе рабочей молодежи, принимал активное участие во всех делах молодежной организации завода. В 1925 году вступил в комсомол. Новое место жительства - Москва. Цезарь Львович поступил работать на карандашную фабрику «Союз» имени Красина, где трудился около четырех лет – сперва разметчиком, затем резчиком, а в двадцатилетнем возрасте уже начальником цеха. Его способность выслушать и помочь привлекала к нему людей, поэтому на фабрике «Союз» его избрали секретарем комсомольской ячейки и председателем производственного собрания. Общаясь с товарищами, коллективами цехов фабрики, ведя дискуссии о новых подходах к жизни, быту, отношению к труду, Цезарь Львович начал остро ощущать недостаток как гуманитарных, так и технических знаний, который невозможно было возместить никакой природной смекалкой. По путевке Московского горкома ВЛКСМ он поступает на подготовительное отделение Ленинградского Военно-Морского училища им. Дзержинского. После шести месяцев учебы последовала срочная операция, длительное лечение и отчисление из училища. Возвратившись в Москву в конце 1930 года, Цезарь Куников получил направление на тормозной завод, где сначала встал за токарный станок, а вскоре был избран секретарем комитета комсомола завода. Успешно работал, усиленно занимаясь самообразованием. Осенью 1931 года сдал вступительные экзамены и начал учиться в Московском механико-машиностроительном институте им. Баумана. Через полгода его сняли с учебы и назначили заведующим сектором военной промышленности Московского горкома комсомола. В 1933-35 годах Куников учился в Промышленной академии и одновременно на вечернем отделении Московского машиностроительного института. Защитил два диплома: инженера-организатора машиностроительного производства и инженера-механика. По распределению был направлен на Московский завод шлифовальных станков. Начал работать мастером токарного отделения, затем начальником токарного отделения, начальником пролета, начальником цеха и главным технологом завода. Проработал на заводе около 4-х лет, в 1939 году был награжден медалью «За трудовое отличие». В октябре 1938 года Цезарь Львович был назначен начальником технического отдела Наркомата тяжелого машиностроения, в ведении которого была оборонная промышленность страны. Одновременно ему поручили руководство редакционным коллективом ведомственного журнала «Машиностроитель». В мае 1939 года Куникова назначили директором организовываемого научно-исследовательского института технологии машиностроения. Получив новое назначение, Цезарь Львович продолжал возглавлять редакционный коллектив журнала «Машиностроитель». В августе 1939 года его утвердили ответственным редактором общесоюзной газеты «Машиностроение» - печатного органа восьми наркоматов машиностроительной и оборонной промышленности. Позднее, в 1942 году, в интервью военному журналисту Куников так говорил о себе: «За свой недолгий век я приобрел немало профессий. Был учеником слесаря, хотел стать художником, работал токарем, потом мастером. Получив образование инженера, трудился на ответственных должностях, а на фронт пришел из газеты. Считаю себя журналистом, горжусь этим». Известие о начале Великой Отечественной войны застало Цезаря Львовича в Ленинграде, где он проводил встречу с сотрудниками филиала газеты, рабкорами оборонных заводов, активом городского Дома инженеров. С первых дней войны добивался, чтобы с него сняли «бронь» и отпустили на фронт. Через несколько недель добился своего и получил задание – сформировать 14 отряд водных заграждений (ОВЗ). Отряд формировался полтора месяца. Было получено двадцать осводовских полуглиссеров типов НКЛ и ЗИС с деревянными корпусами. Их вооружили пулеметами и ротными минометами. Укомплектовали экипажи работниками ОСВОДа. Весь август 1941 года ушел на испытания материальной части и усовершенствование практических навыков экипажей в походах по Химкинскому водохранилищу и Москве реке. 11.09.1941 года личный состав 14 ОВЗ (командир – старший политрук Куников, комиссар – старший политрук В.П. Никитин, начштаба лейтенант Б.С. Богословский) произвели погрузку материальной части на железнодорожные платформы в тупике Химкинского речного вокзала, на следующее утро эшелон отправился к фронту и поступил в распоряжение командования Азовской военной флотилии. Пунктом базирования отряда на год стал порт города Азова. С октября 1941 года 14 ОВЗ в составе Отдельного Донского отряда кораблей Азовской флотилии принимал участие в боевых действиях – перебрасывал части сухопутных войск вверх по Дону, а также с берега на берег, эвакуировал население и перевозил госимущество с северного на южное побережье Таганрогского залива. С началом ледостава катера отряда Куникова с их деревянными корпусами уже не могли совершать походы по реке и в дельте Дона. Катера отправили на ремонт в г. Краснодар, а из личного состава 14 ОВЗ сформировали отряд морской пехоты под командованием Куникова. Отряду было поручено совместно с неклиновскими партизанами вести разведку и диверсии в тылу противника на северном побережье Таганрогского залива и нести патрульную службу на его южном побережье. Постоянно проникали в тыл противника, сеяли панику, совершали дерзкие налеты на малые вражеские гарнизоны и полицейские участки, захватывали «языков» и ожидали прибытия из ремонта своих катеров. 22 апреля 1942 года они прибыли из Краснодара. На 13 дивизион сторожевых кораблей Азовской военной флотилии под командованием Куникова была возложена защита акватории Таганрогского залива. После оставления нашими войсками Ростова-на-Дону, находившийся в Азове 13 дивизион (13 катеров и 2 сейнера) оказались почти в полном окружении с суши и по приказу командующего флотилией отходили к Ейску, забрав с собой личный состав неклиновского партизанского отряда. В дальнейшем принимали участие в эвакуации гарнизона Ейска сначала в ст. Приморско-Ахтарскую, а оттуда в Темрюк. Для обороны Темрюка на базе 13 дивизиона был создан Азовский отдельный батальон морской пехоты под командованием Ц.Л. Куникова. Доукомплектовывался батальон за счет моряков Темрюкской военно-морской базы. Вооружался снятыми с поврежденных кораблей пулеметами и минометами. Пушки на станинах устанавливали на автомобильные платформы изпод прожекторных установок, обзаводясь «эрзац-танками». 24 августа после нескольких дней упорных боев противник овладел г. Темрюк. Азовский батальон отходил из города последним. Многие участники обороны Таманского полуострова были представлены к наградам, командир Азовского батальона Цезарь Куников – к ордену Александра Невского. 5 сентября основной состав частей, защищавших Таманский полуостров был снят с плацдарма кораблями Новороссийской военно-морской базы и эвакуирован в г. Геленджик. 305 батальон (созданный на базе Азовского батальона) прикрывал эвакуацию и сам в эту ночь не смог эвакуироваться, в течение суток вел бои с противником и вывезен был последним. Куников был назначен командиром формируемой 2-ой сводной морской бригады. В состав бригады включались 15 и 16-й отдельные батальоны, сформированные из моряков добровольцев кораблей эскадры и испытанный в боях 305-й отдельный батальон морской пехоты. Бригада была срочно направлена на оборону города Новороссийска. По дороге к Новороссийску Цезарь Львович получил травму позвоночника и был направлен в госпиталь г. Сочи.

По возвращении из госпиталя был назначен командиром 3-го боевого участка Новороссийской военно-морской базы. В начале января 1943 г. ему было поручено сформировать отряд для выполнения особого задания. Командир отряда получил полномочия на подбор добровольцев как на своем боевом участке, так и на других, а также в полуэкипаже и подразделениях частей базы. Майор лично беседовал с каждым бойцом и командиром, которые участвовали уже в десантных операциях под Одессой и в Крыму, в обороне Новороссийска. В отряд вошла почти в полном составе разведрота НВМБ и его командование. К 10 января 1943 г. отряд был окончательно сформирован. Он насчитывал 276 человек. Заместителем по политчасти назначен старший лейтенант Николай Васильевич Старшинов (политрук базовой разведроты), начальником штаба капитан Федор Евгеньевич Котанов. Отряд три недели готовился к десанту. Трижды в полном составе с оружием и снаряжением высаживался с катеров на необорудованный берег в обжигающе холодную воду в ночной темноте, ведя огонь, кидая гранаты. Этому предшествовали дневные и ночные тренировки боевых групп, отделений и расчетов. Большое внимание уделялось изучению и применению трофейного вооружения противника, от легкого оружия до минометов и орудий. В ночь с 3 на 4 февраля дивизион катеров «морских охотников» под командованием старшего лейтенанта Николая Ивановича Сипягина с куниковцами на борту в назначенное время пришел в намеченный район Цемесской бухты. С началом артиллерийской и авиационной подготовки по обработке района порта и места высадки десанта на южной окраине города Новороссийска два торпедных катера направились к западному побережью бухты, поставили дымовую завесу, а катера с десантом устремились к берегу на высадку. Десантники прыгали в ледяную воду и, ведя на ходу огонь из всех видов вооружения, преодолевая сопротивление фашистов и ряды проволочных заграждений, стремительно продвигались вперед, тесня врага, отвоевывая плацдарм. Высадив первый эшелон, экипажи катеров отправились к девятому километру Сухумского шоссе приняли на борт десантников второго эшелона, а позднее и третьего и доставили их в помощь штурмовому отряду. К 7 часам утра 4 февраля штурмовой отряд под командованием Ц. Куникова уже насчитывал около 870 человек. Потери личного состава во всех группах при высадке были минимальными, они увеличивались по мере продвижения вглубь плацдарма, как при преодолении нараставшего сопротивления фашистов, так и в результате беспрерывного обстрела дальними батареями врага. В первую ночь боевые группы отряда успешно справились с выполнением боевого приказа командира по захвату плацдарма. Утром 4 февраля фашисты начали атаки одновременно на северном и южном флангах отвоеванного десантниками плацдарма с целью отрезать отряд от побережья бухты, окружить и уничтожить. Во второй половине дня положение на плацдарме стало критическим. Заканчивались боеприпасы, потери в личном

составе составили около ста человек погибшими и тяжело ранеными. Атаки гитлеровцев отражали, используя вражеские пушки, пулеметы и автоматы. В ночь на 5 февраля усилились порывы ветра с мокрым снегом. В такую погоду несколько катеров смогли прорваться к причалам рыбзавода и доставить боеприпасы и около 200 человек пополнения. Перед рассветом 5 февраля противник начал методичный обстрел плацдарма из крупнокалиберной артиллерии, затем и другие артиллерийские и минометные батареи врага открыли огонь. С наступлением утра нанесла штурмовые и бомбовые удары авиация противника. К оборонительным рубежам двинулись танки, за ними в полный рост шла пехота. В тяжелейших боях десантники и во второй день отстояли завоеванный плацдарм. В ночь на 6 февраля прибыло подкрепление, и наращивание сил продолжалось. Куников был назначен старшим морским начальником на плацдарме. На него возлагались обязанности – охранять побережье плацдарма, обеспечивать прием и разгрузку судов, эвакуацию раненных. Исполняя обязанности старморнача плацдарма - Куников в ночь на 12 февраля направлялся к причалам у основания Суджукской косы, для организации приема с плавсредств танков. Тропинка к берегу пролегала через минное поле. От разорвавшегося недалеко снаряда сдетанировало несколько мин, их осколками Цезарь Львович был тяжело ранен. На торпедном катере был доставлен в геленджикский госпиталь. Двое суток врачи военно-морского госпиталя № 43 боролись за его жизнь, но безуспешно. Не приходя в сознание 14 февраля Куников умер. Хоронили Героя Малой земли 16 февраля на военном кладбище госпиталя с воинскими почестями. 9 мая 1946 года его прах был торжественно перезахоронен в Новороссийске на площади Героев. Президиум Верховного Совета СССР Указом от 17 апреля 1943 года присвоил Цезарю Львовичу Куникову звание Героя Советского Союза (посмертно). Приказом министра обороны СССР имя Героя Советского Союза Цезаря Львовича Куникова внесено в списки личного состава 1-й роты, 1-го батальона морской пехоты Черноморского флота. Имя майора Куникова было присвоено 393-му Новороссийскому Краснознаменному отдельному батальону морской пехоты ЧФ. Бороздил воды морей и океанов танкер «Цезарь Куников». Имя Героя носит большой десантный корабль ЧФ и одна из площадей города-героя Москвы. В городах Ростове-на-Дону и Азове его именем названы улицы и школы. После войны пригород Новороссийска - Станичка стал называться Куниковкой. В городе-герое Новороссийске есть улица и школа имени Куникова.