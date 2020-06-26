24 июня. Парад Победы 2020. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

24 июня 1945 года состоялся торжественный парад на Красной площади в честь Победы Советского союза над фашисткой Германией. Краткая история того первого триумфального парада была представлена сотрудниками отдела массовой работы библиотеки в информационной публикации.

Активисты отдела массовой работы поддержали акцию #ГОЛУБЬМИРА. Волонтеры прислали несколько замечательных фотографий в рамках данного марафона.

Большая Всероссийская акция #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ нашла своих участников среди новороссийских поэтов и писателей.

Так, в течение дня в социальных сетях библиотеки было опубликовано 7 записей. Это и песни, и стихотворения, и авторские музыкальные видеоклипы.

Фомичев А. В. – «Песня фронтового почтальона»

Чернышева В. П. – «Последнее письмо солдата»

Коновалова А. Ю. – «Стонала Россия»

Чернышева В. П. – «Обелиски из гроздьев винограда»

Волкова Е. С. – «Была война»

Непиющая Е. – «Невернувшийся с войны»

Миленина Л. П. – «Моя Россия»

Также сотрудники отдела массовой работы библиотеки вместе с юными активистами приняли участие в акции #ЯРИСУЮМЕЛОМ.

В социальной сети Инстаграм было опубликовано три тематические публикации.

В рамках акции «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» отдел Краеведения Баллионовской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Черноморский меридиан» опубликовал стихотворения кубанских поэтов, посвященные теме Великой Отечественной войны в Новороссийске.

Публикации познакомили читателей со стихами известных кубанских поэтов: Бориса Котлярова «Малая чудо-земля» и Кронида Обойщикова «Стоят у моря обелиски». Эти патриотические произведения воспевают подвиг советских солдат на Малой земле и наполнены ёмкими лиричными образами, трогающими сердца наследников Победы.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Библиотека приняла участие в акциях «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» и «Я рисую мелом».

Акция «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» позволила в очередной раз прикоснуться к песням и литературным произведениям, связанных с темой Великой Отечественной войны.

В видео ролике «Случайный вальс» прозвучала песня, написанная Марком Фрадкиным и Евгением Долматовским во время Великой Отечественной войны, пост познакомил с историей ее создания.

Пронзительное стихотворение поэта-фронтовика Юлии Друниной «Я родом не из детства, из войны» проникновенно прозвучало в исполнении Маргариты Быценко.

Трогательно прочел стихотворение Владимира Высоцкого «На братских могилах» четырехлетний участник акции Саша Гмыря.

Ученики Арт-школы «Гамма» проявили активность и с удовольствием приняли участие в акции «Я рисую мелом».

Сотрудники библиотеки продолжают рассказывать о праздниках народов России. Видеопрезентация «Ысыах» посвящена якутскому празднику.

Национальный праздник Ысыах – это уникальное духовное богатство якутского народа. Он был и пока остается главенствующим фактором сплочения якутского этноса, самовыражения его как нации. Ысыах оставался и до сих пор остается той уникальной культурной нишей, где сохраняется этническая специфика народа: осознание этнической идентичности, национальная одежда, пища, праздничная утварь, ритуальный комплекс, музыкальная культура, фольклор, наконец, традиционное мировоззрение.

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук

Тематические посты были посвящены параду Победы.

«Парад Победы», в котором читатель библиотеки, четырехлетний Цыбенко Демид прочел одноименное стихотворение Сергея Викулова. Юному исполнителю удалось в полной мере передать величие и гордость автора произведения подвигами наших предков.

«Песни военных лет и о войне», в котором представлена уникальная подборка из 75 песен о войне.

Большинство из них написаны непосредственно в годы смертельной схватки с врагом или вскоре после разгрома фашизма. Читателям библиотеки предоставлена уникальная возможность прослушать песни в первоначальном варианте — какими их знали, любили и пели наши героические деды.

«Помним! Чтим! Гордимся! Благодарны!». Пост, в котором читатели увидели таинство создания потрясающе красивой рукотворной инсталляции из рисунка мелом и свечей на территории мемориального комплекса «Малая земля».

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

Библиотека приняла участие в акции «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ». На своих страницах в социальных сетях были опубликованы видео презентации, чтение стихов, которые подготовлены сотрудниками для подписчиков.

Сколько прекрасных песен, повествующих о героизме наших воинов, было создано в годы Великой Отечественной войны и в последующие десятилетия! Подписчикам предложено узнать немного больше о песни "Нас не нужно жалеть", музыка Валерия Зубкова, на слова Семёна Гудзенко и песни "Ах, эти тучи в голубом!", композитора Александра Журбина, слова Петра Синявского.

Стихотворение Юлии Друниной "Солдатские будни".

Великая Отечественная война отразилась на всех аспектах жизни нашей страны, в том числе и на литературе. В послевоенные годы появилась целая плеяда авторов, которые вошли в историю под общим названием «писатели-фронтовики».

Вчерашние мальчишки и девчонки, они уходили на фронт со школьной скамьи. Они прошли дорогами войны, теряя родных и друзей, и, вернувшись живыми, сумели рассказать будущим поколениям о пережитом.

Юлия Друнина была из одного поколения с Зоей Космодемьянской и Ульяной Громовой.

Поколения людей, доказавших готовность к гибели во имя Родины.

Также библиотека приняла участие в акции «Я рисую мелом». Детский рисунок искренний символ мира на земле. Дети рисовали в честь 75 летия Парада Победы 24 июня 2020 года.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Библиотека приняла участие в акции «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ».

Опубликованы стихи поэтов военного времени – А. Яшина, Ю. Друниной, М. Исаковского, С. Орлова, а также наших современников В. Высоцкого, А. Мельникова, О. Пахомова и др.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен параду Победы, прошедшего 24 июня 1945 года на главной площади страны. После парада, на приеме в Кремле, в тосте "за здоровье русского народа" вождь изрек: "У нашего правительства было немало ошибок... Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь... Но русский народ не пошел на это... Спасибо ему, русскому народу, за доверие!"

Так же библиотека приняла участие в ряде акций, посвященных 75-летию победы.

Удивительные птицы – голуби. Издревле именно они считаются символом мира, гармонии, умиротворения.

«Голубь — птица мира» — это изречение сегодня знакомо каждому школьнику. Началось всё ещё с древних времён. Люди считали, что у голубя нет желчного пузыря, и поэтому он является чистым и добрым. Многие народности почитали его как священную птицу, символ плодородия. В Библии белый голубь принёс Ною оливковую ветку, рассказавшую о примирении стихий и окончании потопа. Существуют множество народных поверий, в которых фигурирует эта птица.

А в 1949 году на Всемирном конгрессе мира, проходившем в Париже и в Праге, за символ взяли именно эту птицу с картины Пабло Пикассо, несущую в клюве оливковую ветвь.

Акция «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» - юные читатели библиотеки читали стихи Ю. Друниной и К. Симонова, и передавали свои детские эмоциислушателям.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

В честь парада в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне сотрудники библиотеки подготовили видеопост, в котором юная подписчица читает стихи современных писателей о войне.

Молодежная библиотека № 18 им. М. Горького

24 июня 1945 года состоялся Парад победителей. Вражеские знамена были брошены к их ногам. Даже через 75 лет мы сознаем себя наследниками Великой Победы. Мы чествуем участников войны, героев, воевавших на полях сражений, работавших в осажденных городах и в тылу, учителей, медиков, артистов, искусство которых поддерживало бойцов, вспоминаем о героических подвигах близких и передаем историю из поколения в поколение.

Молодежная библиотека присоединилась к акции «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ».

В соцсетях были опубликованы стихотворения В. Высоцкого, Е. Брытковой и В. Китай – Горы.

Также наши читатели прислали 3 ролика:

- Андрей Самоделкин А. Усачева «Что такое День Победы?»

- Сергей Самоделкин А. Шамарина « Никто не забыт, ничто не забыто…»

- Журавлева Елена ученики ее класса «Журавли»

Источник: ЦГБ им. Баллиона