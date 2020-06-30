«Вперед по дороге здоровья» — тема занятия Английского дискуссионного клуба

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26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, имеющий всемирное значение. Он был учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками.

Основанием для такого решения стали рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, принявшей обширный план деятельности по борьбе с наркотической зависимостью.

В субботу, 27 июня, в режиме Skype-конференции сотрудник отдела массовой работы Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона Дитко Марианна провела тематическое заседание английского дискуссионного клуба под названием «Вперед по дороге здоровья».

Начали занятие с записи новых слов по теме «ЗОЖ». Затем выполнили письменное задание, в котором было необходимо сопоставить недуг с советом по принятию мер для улучшения самочувствия. Еще одно задание заключалось в том, чтобы сложить предложение из набора подобранных слов о здоровье. После читали рекомендации и текст по соблюдению здорового образа жизни, а затем коллективно обсуждали прочитанное.

В заключительной части занятия состоялась дискуссия, где участники английского дискуссионного клуба рассказали о своих полезных привычках и о том, как они поддерживают своё здоровье.

Следующая встреча английского клуба состоится уже в августе. Следите за нашими анонсами.

Источник: ЦГБ им. Баллиона