27 июня. День молодежи России. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

День молодежи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учрежден распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года. Литературный пост, посвященный данному празднику, был опубликован в социальных сетях библиотеки.

Марафон позитива и креатива «ПОВТОРИ ФОТО» набирает обороты. В социальной сети Инстаграм появились два новых красочных поста от сотрудников отдела массовой работы в рамках данной акции.

Читатели Эдектронного читального зала продолжают радовать своими креативными снимками в рамках участия акции «ПОВТОРИ ФОТО». Как и ранее, фотографии размещаются на страницах в социальных сетях с хештегом #повторифотонврск2020.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Молодость – это не возраст от 16 до 35, как принято думать, а состояние души. Поэтому праздник, посвященный молодежи, отмечается с удовольствием людьми различных возрастных категорий.

Время перехода от детства к взрослой жизни противоречиво и интересно. С одной стороны, это период ярких впечатлений, познания нового, встреч и развлечений. С другой же, это первые попытки самостоятельно распоряжаться своей судьбой, время бунтарства, мечтаний, смелых и безрассудных поступков. Именно в этом возрасте человек ищет себя, познает первую любовь, и происходит становление его, как личности. Поэтому и цели праздника молодежи двояки: это и веселое времяпровождение, и возможность заострить внимание общественности на юношеских проблемах.

Именно в этот день, 27 июня, сотрудники библиотеки приняли решение начать рубрику для молодежи «Book-симпатия». Она посвящена книгам, которые будут интересны людям молодого возраста. Начнет рубрику книга «Бумажные города» Джона Грина.

«Бумажные города» - роман Джона Грина, опубликованный в октябре 2008. Дебютировал 5-м в списке лучших книг по версии New York Times и в 2009 награждён премией Эдгара По за лучший роман в стиле young adult. Потрясающая книга для подростков. Она легко читается, но в сюжете есть особый шарм и смысл. И, конечно же, в книги поднимаются подростковые проблемы, которые часто возникают у подростков в старших классах.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» был посвящен 27 июню 1615 года. В этот день в португальском порту пришвартовался корабль, на борту которого в числе прочего заморского товара была мелко порубленная чёрная труха из Китая — чай. В Европу впервые привезли чай. Её ещё называли «китайской травой», но мало кто тогда представлял, что это такое и как она выглядит: европейцам приходилось довольствоваться рассказами путешественников, мореплавателей и торговцев. Связано это было с тем, что чай в Китае считался национальным достоянием, его запрещалось вывозить под страхом смертной казни. Столетиями он был доступен только элите и монахам. Сегодня чай воспринимается не просто как утоляющий жажду напиток, но и целая философия, а чаепитие — как маленькая жизнь.

Источник: ЦГБ им. Баллиона