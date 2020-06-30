28 июня. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека ми. Э.Э. Баллиона

Информирование началось с публикации, посвященной великому фламандскому живописцу Питеру Паулю Рубенсу.

Сотрудники отдела массовой работы библиотеки опубликовали автопортрет художника, а также информационное сообщение о его работах.

Еще один утренний пост представлял собой позитивную вдохновляющую мотивационную цитату и яркую картинку.

В рамках краевой акции «Путешествуем читая» была опубликована информация о книге "Дикая. Опасное путешествие" автора Шерил Стрэйд. Публикация содержала краткую аннотацию и ряд картинок с изображением обложки данного произведения.

Была продолжена работа в рамках акции позитива и креатива «ПОВТОРИ ФОТО».

Выходной день отличное время для интеллектуального досуга. Сотрудники отдела массовой работы предложили подписчикам в социальной сети Инстаграм интересную литературную головоломку. Цель игры – найти зашифрованные названия книг.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

28 июня 1712 года в Женеве родился Жан-Жак Руссо - один из самых просвещенных людей той эпохи. Жан-Жак Руссо относится к тем философам, которые ещё долго будут вызывать дискуссии. Именно он понял, что прогресс несёт за собой несчастье, а деспотизм порождает бесправие большинства. В ситуации, когда основная масса людей жила практически за чертой нищеты, он лелеял идеи о всеобщем равенстве. Много писал Жан-Жак Руссо о воспитании. Главные философские

произведения Руссо, где изложены его политические идеалы: «Новая Элоиза», «Эмиль» и «Общественный договор».

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Информационный пост к 125-летию со дня рождения поэта и писателя Ирины Владимировны Одоевцевой.

Весной 1987 года, вернулась из эмиграции Ирина Одоевцева, «последняя из Серебряного века», поэтесса, прозаик и мемуаристка, 65 лет прожившая во Франции. В возрасте 92 лет она снялась с места и прилетела в город своей юности. Уезжая из Петербурга в 1922-м, Одоевцева предвидела: «такой счастливой, как здесь, на берегах Невы, я уже нигде и никогда не буду».

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» рассказывал о том, что 28 июня 1779 года Екатерина II подписала указ о строительстве Московского водопровода. Построили его только через 25 лет: 28 октября 1804 года в Москве появился первый централизованный водопровод.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Библиотека опубликовала в социальных сетях литературный пост «В мире рабочих профессий» с целью познакомить своих подписчиков с современными и востребованными рабочими профессиями.

Также в видеоролике была представлена книжная выставка, с указанием книг, по токарному делу, по столярным работам и др.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

26 июня – Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом.

Каждый год этот день отмечается под разными лозунгами, например - «Употребление наркотиков и ВИЧ/СПИД», «Спорт против наркотиков», «Музыка против наркотиков». Проводится активная профилактическая работа в школах, с семьями, детьми, разрабатываются тематические программы, открываются различные площадки, где говорят об этой проблеме.

В рамках профилактики этой смертельной зависимости, библиотека опубликовала видеоролики антинаркотической направленности, одобренных Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

С целью пропаганды здорового образа жизни сотрудники библиотеки предоставили к просмотру всем любителям спорта онлайн-викторину «По дороге здоровья», в которой надо было ответить на вопросы о физкультуре и различных видах спорта.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека, оно дороже любого богатства. Недаром пословица гласит: «Деньги потерял – ничего не потерял. Время потерял – много потерял. Здоровье потерял – всё потерял».

Источник: ЦГБ им. Баллиона