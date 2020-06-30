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Акция «ПОВТОРИ ФОТО» - акция позитива и креатива
Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона
Была продолжена работа в рамках акции «ПОВТОРИ ФОТО».
Было опубликовано два творческих снимка, посмотреть которые можно по ссылкам: https://www.instagram.com/p/CB8m6MCpcet/?igshid=2qsfkhqezymv (от подписчиков)
Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко
Сотрудник библиотеки Маргарита Быценко с мужем присоединились к акции. Они поделились снимками, сделанными с разницей в 30 лет!
Библиотека-филиал № 8
Акция «Повтори фото» 37 лет спустя.
Вниманию пользователей была представлена фотография 1983 и 2020 года. Время стремительно меняет всех и всё, но даже 37 лет спустя мама на этой фотографии осталась такой же молодой и красивой.
Источник: ЦГБ им. Баллиона