Акция «ПОВТОРИ ФОТО» - акция позитива и креатива

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Была продолжена работа в рамках акции «ПОВТОРИ ФОТО».

Было опубликовано два творческих снимка, посмотреть которые можно по ссылкам: https://www.instagram.com/p/CB8m6MCpcet/?igshid=2qsfkhqezymv (от подписчиков)

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Сотрудник библиотеки Маргарита Быценко с мужем присоединились к акции. Они поделились снимками, сделанными с разницей в 30 лет!

Библиотека-филиал № 8

Акция «Повтори фото» 37 лет спустя.

Вниманию пользователей была представлена фотография 1983 и 2020 года. Время стремительно меняет всех и всё, но даже 37 лет спустя мама на этой фотографии осталась такой же молодой и красивой.

Источник: ЦГБ им. Баллиона