Вокальный ансамбль КГИК победил в международном конкурсе

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Ансамбль Краснодарского государственного института культуры победил в IV Международном конкурсе эстрадного вокала "ART-HIT".

Студенты третьего курса выступали в возрастной категории "19-25 лет", они исполнили "Богемскую рапсодию" группы "Queen".

Руководитель ансамбля – доцент кафедры Елена Семенченко, концертмейстер – Елена Бондаренко. Заведующая кафедрой эстрадного-джазового пения – Наталья Дегтярева.

Конкурс проходил при поддержке Санкт-Петербургской академии последипломного образования и Международной академии музыки Елены Образцовой.

Ансамбль КГИК по итогам получил приглашение принять участие во II Международной премии в области культуры и искусства FossArt. Она пройдет в ноябре в Москве. Призовой фонд составит 1 млн рублей.

Источник: пресс-служба ректора КГИК