29 июня. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Ежедневное информирование в социальных сетях библиотеки началось с рассказа сразу о нескольких праздниках.

Сначала о Дне партизан и подпольщиков. Подписчики узнали, что идея этого памятного дня принадлежит законодательной ветви власти Брянской области — области, граничащей с Беларусью и одной из первых принявшей удары фашистов в 1941 году.

Второй пост рассказывал о годовщине со Дня Рождения французского писателя и летчика Антуан де Сент-Экзюпери.

Любимая читателями рубрика - «Литературный совет» рассказывала о книге Халед Хоссейни – «Бегущий за ветром».

Еще один пост был посвящен Дню объятий. У сотрудников библиотеки получился позитивный пост с интересной картинкой и занимательной цитатой.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

120 лет назад родился один из самых искренних и талантливых писателей, поэт и профессиональный лётчик Антуан де Сент-Экзюпери. Одиночество человека в современном мире, необходимость учиться любви, дружбе, умению поддерживать друг друга, чтобы выжить и не потеряться среди черствости и жестокости на этой планете людей - вот главные темы творчества Экзюпери.

Он пишет об ответственности человека перед своей планетой и перед всеми существами, которые ее населяют. Эта тема развивается и играет разными гранями во всех его книгах – от «Планеты людей» до «Маленького принца». Его мудрость по-детски проста и глубока до безграничности. Высказывания из произведений Антуана де Сент-Экзюпери отличаются сказочной добротой, чистым детским взглядом на мир.

Публикация в рубрике «Book-симпатия», адресованной молодежной аудитории, знакомит с книгой «Загадочное ночное убийство собаки» Марка Хэддона. Любители детективного жанра получат удовольствие от прочтения

этого произведения.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Опубликован информационный пост к 120-летию со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери «Полет длинною в жизнь».

Антуан де Сент-Экзюпери родился 29 июня 1900 года в Лионе, в аристократической семье. Был одним из первых пилотов авиапочты, работал во Франции, Африке, Южной Америке.

В последний день июля 1944 года Антуан де Сент-Экзюпери растворился в лазурном небе над французской Ривьерой, ушел навстречу звездам – так же, как и его Маленький принц…

Опубликован информационный пост ко Дню партизан и подпольщиков.

29 июня 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издали Директиву о необходимости создания на оккупированной врагом территории организованного партизанского сопротивления. «Создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями армии противника в занятых им областях... создавать для врага и всех его пособников невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и уничтожать, срывать любые их мероприятия».

Онлайн обзор литературы «Маленькие солдаты Великой Отечественной».

Книги о детях войны, взваливших на себя недетскую ношу. О тех, кто до конца выполнил свой долг по защите своей страны от смертельной фашистской агрессии. Кто не сдался, не отступил и не

струсил. О маленьких героях чудовищного преступления, имя которому – война.

В. Катаев «Сын полка», Н. Надеждина «Партизанка Лара», В. Богомолов «Иван», Ю. Корольков «Партизан Леня Голиков», Л. Кассиль, М. Поляновский «Улица младшего сына», В. Воскобойников «Рассказы о юных героях».

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» был посвящен истории Собора Василия Блаженного.

29 июня 1561 года была освящена одна из самых известных церквей России — Собор Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известный как храм Василия Блаженного. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и в число 7 чудес России. Наравне с Кремлем он считается одним из главных символов Москвы, а для иностранцев — и России в целом.

Так же посетителям сети Инстаграм и ВКонтакте, и завсегдатаи видеохостинга Youtube был предложен видео пост по проекту «Наше краеведение» «Морские врата Кубани», посвященный 175-летию Новороссийского морского порта.

Сегодня Новороссийский морской торговый порт - крупнейший по грузообороту в России. Однако за свою 175-летнюю историю он был трижды уничтожен, и каждый раз возрождался, отстраивался и продолжал развиваться семимильными шагами.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

29.06.2020 онлайн- заметка с видеопостом.

Библиотека-филиал № 10 опубликовала в социальных сетях литературный пост «Маленький принц» под хештегами: #культура_Кубани

#явритмекультуры, #Библиотеки_Новороссийска.

Литературный пост «Маленький принц» был опубликован к 120-летию со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери.

Антуан с детства мечтал стать архитектором. Однако, неожиданно для всех, и прежде всего для него самого, в его жизнь ворвалось новое увлечение, ставшее и главным увлечением и главным делом на долгие годы — небо..

Свою повесть Антуан де Сент-Экзюпери закончил в военном госпитале и посвятил другу «Леону Верту, когда он был маленьким». Интересно и то, что все иллюстрации к книге автор придумал сам, подарив читателям полюбившийся образ Маленького принца в белоснежном мундире, голубой мантии на красной подкладке, в коричневых сапогах.

В социальных сетях библиотека выложила два видео ролика, «Правила для жизни от маленького принца», где приведены жизнеутверждающие цитаты, а второй видео ролик призывает к обязательному прочтению этого произведения, как взрослых, так и детей.

Подписчикам предложен рекомендательный список литературы о боевых и трудовых подвигах детей в годы Великой Отечественной войныпод названием "Маленькие герои большой войны".

Обыкновенные мальчишки и девчонки принимали участие в боевых действиях, сражались наравне со взрослыми, воевали в партизанских отрядах и возле станка в блокадном Ленинграде. Маленькие герои награждены орденами и медалями. Многие из них погибли, не дожив до Великой Победы.

Библиотека предложила вспомнить книги о детях войны, взваливших на себя недетскую ношу. О тех, кто до конца выполнил свой долг по защите своей страны от смертельной фашистской агрессии. Кто не сдался, не отступил и не струсил. О маленьких героях чудовищного преступления, имя которому – война.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Как прожить долго и сохранить свое здоровье?

Библиотека с. Мысхако опубликовала полезные советы!

Тема здорового образа жизни всегда была актуальной. Не исключение и наше время.

ЗОЖ-пост «Как прожить долго и сохранить свое здоровье» рассказывает о вредных привычках, а так же физической активности, здоровом питании, гигиене, профилактике заболеваний, режиме дня. Пост рассчитан на широкую аудиторию!

Литературный пост с рекомендациями к прочтению серии книг Джеймса Боуэна про уличного кота по имени Боб!

В этих историях два главных героя – Джеймс Боуэн, уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг друга…

Эти рассказы о буднях человека и кота, их радостях и печалях, трудностях и победах, и о том, что надежда есть всегда!

Библиотека-филиал № 15 х. Семигорье

К 120-летию со дня рождения А. Экзюпери опубликована презентация «Маленький принц».

«Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Так вот, «Маленький принц» - это отличное противоядие от взрослости. Принимать его надо регулярно, как только вы перестанете видеть в шляпе слона, проглотившего удава или как только барашек почему-то перестанет блеять из коробки. Эта книга для взрослых и для детей, эта книга на все времена!

Источник: ЦГБ им. Баллиона