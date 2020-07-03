Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным

/Культура/

Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным. Ее слова передает Starhit.

Карпович отметила, что об угрозах узнала не в соцсетях, а от друзей — те позвонили и поинтересовались, все ли у нее в порядке.

«С годами я стала мудрой и не обращаю внимание на хейт. Самое интересное, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только десять тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать», — заявила она.

Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие

Артистка поблагодарила недоброжелателей за неожиданную популярность. Она отказалась подтверждать роман с Прилучным: «Я принципиально не рассказываю о том, что происходит в моей личной жизни».

В конце июня сообщалось, что Карпович начали критиковать после появления фотографии, на которой она запечатлена на совместной прогулке с Прилучным.

В конце февраля стало известно, что Прилучный разводится со своей супругой Агатой Муцениеце. В апреле она опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны мужа и его алкоголизме в период самоизоляции.

Источник: https://lenta.ru