Российский Карлсон остался без продолжения

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В России не появятся новые мультфильмы о Карлсоне.

Об этом сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. Студии не удалось договориться с наследниками Астрид Линдгрен. Юлиана Слащева напомнила, что в Швеции Карлсон – отрицательный персонаж.

Причиной отказа шведской стороны от передачи прав не может являться то, что советский Карлсон достаточно сильно отошел от оригинала, рассказал в интервью радио Sputnik кинокритик, историк анимации, руководитель департамента культурных проектов киностудии "Союзмультфильм" Павел Шведов.

"Карлсон обладал и обладает достаточно высокой популярностью у российской аудитории, в том числе влияет на значимость имени писателя в детской литературе в стране. Российское общество относится к Астрид Линдгрен доброжелательно в том числе из-за того, что оно знакомо с трактовкой одного из основных героев ее творчества", – считает Павел Шведов.

История с Карлсоном имеет отношение уже к попытке реанимации, возвращения на новый экран персонажей и героев, которые были созданы еще в советское время.

"Киностудия "Союзмультфильм" последние 20-30 лет переживала разные этапы своего развития, по истечении постсоветского развития получилась достаточно запутанная ситуация с правами на советские фильмы. Это потребовало переосмысления и сборки этих прав воедино, когда возникло ощущение, что студия начала свой ренессанс, восстановление производственных мощностей. Когда на киностудии начала появляться новая база, стали задумываться, как собрать права, которые были распределены у разных игроков", – считает Павел Шведов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/