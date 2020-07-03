Эрмитаж возобновит прием посетителей 15 июля

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Эрмитаж возобновляет прием посетителей с 15 июля, сообщает пресс-служба музея в пятницу.

В музее будет ограничен вход и регламентировано передвижение в нем.

Посещение музея будет организовано по сеансам, будут работать несколько точек для входа и выхода. Музей также ограничит пребывание в музее двумя часами.

"Для посетителей будут доступны только определенные маршруты, сейчас они разрабатываются нашими специалистами. Эти маршруты помогут нашим посетителям провести отведённое время с максимальной пользой — все они позволяют познакомиться с коллекциями Эрмитажа и его шедеврами, но с разными акцентами", — говорится в сообщении.

Проход в музей будет осуществляться по электронным билетам. Все посетители — и работники музея — должны носить маски и перчатки и соблюдать необходимую дистанцию.

В Эрмитаже открыты к предложениям по корректировке временной схемы посещения — их можно присылать в социальных сетях музея. В зависимости от развития окружающей ситуации, музей будет изменять схему работы примерно каждые две недели.

"Мы надеемся, что все эти нововведения будут с нами не дольше, чем до декабря. День святой Екатерины — День Эрмитажа — мы рассчитываем встретить, распрощавшись с временными ограничениями", — отмечают в Эрмитаже.

С 6 июля в Санкт-Петербурге возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность.

Допуск посетителей в музеи допускается при соблюдении ряда условий.

Источник: https://www.interfax.ru/