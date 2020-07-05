Умер писатель Евгений Войскунский

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Cоветский и российский писатель-фантаст Евгений Войскунский умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на сайте Союза писателей Москвы.

«Мы, товарищи по писательскому цеху, единомышленники и почитатели прекрасного писателя и дорогого человека, глубоко скорбим о его уходе и будем помнить о нем всегда», — говорится в сообщении. О причинах смерти Войскунского не сообщается.

В союзе также подчеркнули, что писатель прошел от начала и до конца Великую Отечественную войну, и являлся кавалером орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Знака почета, а также был награжден медалью «За боевые заслуги».

Евгений Войскунский вместе со своим двоюродным братом Исаем Лукодьяновым стал автором ряда классических произведений в жанре научной фантастики 1960-х и 1970-х годов. В середине 1980-х годов написал романы о войне и своем поколении.

Источник: https://lenta.ru