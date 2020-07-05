Библиотеки Новороссийска запускают акцию «Книжная семья»

/Культура/

Много ли в вашей жизни было книг о семейных ценностях, прочтя которые тёплые семейные отношения воспринимаются, как норма жизни?

Ведь семьи бывают разные и для каждого это понятие своё, особенное.

Кроме того, немало чудесных звериных семейств живет в сказках и рассказах для детей.

8 июля – День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен годом Семьи.

Библиотеки Новороссийска предлагают своим читателям и подписчикам социальных сетей принять участие в акции «Книжная семья»!

Что понадобится?

Создайте обложку прочитанной и тронувшей вас до глубины души книги о семье, используя свой семейный фотоархив, сделав фотоколлаж, или нарисуйте ее.

Коротко, буквально 5-7 предложений, опишите произведение или составьте к нему аннотацию: о какой семье или об отношениях в ней идет речь, почему именно эта семья вам близка.

Свои работы присылайте с 5 по 9 июля на электронную почту balion-bbk@mail.ru, в личку групп социальных сетей библиотек, сотрудники которых опубликуют их в 21:00 9 июля в группе ВКонтакте https://vk.com/book_family под общим хештегом #книжная_7я_нврск2020.

Сроки акции!

Акция продлится с 5 июля по 12 июля 2020 года.

Награждение!

С 21:00 9 июня по 21:00 11 июля 2020 года делайте репосты, понравившихся вам работ своим друзьям и ставьте лайки! Самый активный пост, с наибольшим количеством лайков, получит ПРИЗ, вручение которого пройдет после официального открытия Центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона.

Источник: ЦГБ им. Баллиона