Библиотеки Новороссийска запускают акцию «Книжная семья»
Много ли в вашей жизни было книг о семейных ценностях, прочтя которые тёплые семейные отношения воспринимаются, как норма жизни?
Ведь семьи бывают разные и для каждого это понятие своё, особенное.
Кроме того, немало чудесных звериных семейств живет в сказках и рассказах для детей.
8 июля – День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен годом Семьи.
Библиотеки Новороссийска предлагают своим читателям и подписчикам социальных сетей принять участие в акции «Книжная семья»!
Что понадобится?
Создайте обложку прочитанной и тронувшей вас до глубины души книги о семье, используя свой семейный фотоархив, сделав фотоколлаж, или нарисуйте ее.
Коротко, буквально 5-7 предложений, опишите произведение или составьте к нему аннотацию: о какой семье или об отношениях в ней идет речь, почему именно эта семья вам близка.
Свои работы присылайте с 5 по 9 июля на электронную почту balion-bbk@mail.ru, в личку групп социальных сетей библиотек, сотрудники которых опубликуют их в 21:00 9 июля в группе ВКонтакте https://vk.com/book_family под общим хештегом #книжная_7я_нврск2020.
Сроки акции!
Акция продлится с 5 июля по 12 июля 2020 года.
Награждение!
С 21:00 9 июня по 21:00 11 июля 2020 года делайте репосты, понравившихся вам работ своим друзьям и ставьте лайки! Самый активный пост, с наибольшим количеством лайков, получит ПРИЗ, вручение которого пройдет после официального открытия Центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона.
Источник: ЦГБ им. Баллиона