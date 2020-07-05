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Семейное чтение - один из главных способов воспитания подрастающего поколения.

3 июля в аккаунте @biblioteka_pavlenko библиотеки-филиала № 1 им. П.А. Павленко в социальной сети Инстаграм состоялся прямой эфир «Читаем всей семьей». Ведущая говорила о роли семейного чтения, дала полезные советы и рекомендации по правильному чтению.

Основная часть прямого эфира прошла в форме литературного обзора. В первой части обзора были представлены книги для чтения детям в возрасте от 6 до 10 лет: Николай Сладков «Бюро лесных услуг», Евгений Пермяк «Волшебные краски», «Былины», Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». Семейное чтение необходимо и подросткам. Вторая часть обзора актуальна для ребят от 10 до 16 лет: Наталья Малофеева «Принцессы», Яков Перельман «Занимательная астрономия», Губарев «Королевство кривых зеркал», Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». В третьей части обзора были представлены книги для ребят старше 16 лет: Соня Фрейм «Опасный возраст», Ксения Драгунская «Ангелы и пионеры», Наринэ Абгарян «Манюня», Евгения Басова «Уезжающие и остающиеся».

Источник: ЦГБ им. Баллиона