3 июля. Библиотек в социальных сетях

/Культура/

Центральна городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Руководитель клуба любителей итальянского языка и культуры Италии Воскресенская Ирина Валерьевна совместно с сотрудниками городского исторического музея разработали специальную викторину для читателей по истории Новороссийска.

Информационный пост рассказал подписчикам библиотеки о Дне республики Алтай.

В публикации была представлена краткая историческая справка, а также наименования главных туристических направлений и, конечно красочные фотографии.

3 июля 1829 года в России был впервые найден алмаз. В настоящий момент на долю Российской Федерации приходится 22 процента мировой добычи необработанных алмазов, причем 99 процентов российских алмазов добывается в Якутии.

Еще день 3 июля записан в историю следующим событием: в этом день в 1963 г. на экраны вышел фильм "Три плюс два".

Продолжается краевая акция «Время читать». В связи с этим сотрудники отдела массовой работы библиотеки подготовили пост-цитату Вербера Бернарда о важности чтения.

Фрукты и овощи – частые гости в любом доме, но вопрос о другом: много ли мы о них знаем? Для ответа на этот вопрос отдел «Молодежный проспект» библиотеки подготовил увлекательную викторину - про овощи, ягоды и фрукты.

Викторина была размещена в социальной сети ВКонтакте в группе отдела.

В среднем из 10 предложенных вопросов верно отвечали минимум на 8, что показывает о высокой осведомленности данной темой участниками опроса.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Сотрудники библиотеки подготовили и опубликовали виртуальную книжную выставку «Кубань родная – край казачий» с целью познакомить и предложить для прочтения подписчикам книги выдающихся представителей литературы Кубани, как можно больше узнать о «мастерах слова», о кубанских поэтах, узнать тайны их мастерства.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

В наше время значительное число людей во всем мире пользует­ся достижениями тысячелетней народной медицины. Благодаря лекарственным растениям, произрастающим на Матушке-Земле, мы имеем возможность поддержать и на долгие годы сохранить свое здоровье.

В фонде библиотеки с. Мысхако есть немало интересных книг по лекарственным растениям и сотрудники знакомят своих подписчиков с некоторыми из них.

Источник: ЦГБ им. Баллиона