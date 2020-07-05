4 июля. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Ежегодно в первую субботу июля в России отмечается День Достоевского.

В 2020 году этот день выпадает на 4 июля. Невозможно представить себе сокровищницу русской, да и всей мировой литературы без вклада величайшего писателя Фёдора Михайловича Достоевского.

Следующий пост в социальных сетях библиотеки был опубликован в рамках рубрики «Этот день в истории».

Речь шла о первом издании книги английского математика, поэта и писателя Чарльза Лютвиджа Доджсона (Льюиса Кэрролла) – «Алиса в стране чудес».

Еще одним информационным поводом к публикации стал, так называемый, парад планет.

Сотрудники отдела массовой работы рассказали подробнее подписчикам об этом событии, а также назвали часы, в которые лучше всего наблюдать за небом.

Важный экологический праздник проходится на 4 июля. Речь идет о Международном Дне Днепра.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Для подписчиков опубликован информационный пост о поступивших в библиотеку журналах «Смена» №№ 4,5,6 и «Живописная Россия» №№ 2,3.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» рассказал о том, что 4 июля (16 июля по новому стилю) 1819 года из российского порта Кронштадт вышли два судна: «Восток» и «Мирный». Командовали этими шлюпами Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.

В этот день началась первая русская антарктическая экспедиция, в ходе которой как раз и был открыт шестой континент — Антарктида. Плавание заняло 751 день, а корабли прошли более 92 тысяч километров.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Сотрудники опубликовали видеопост под названием «Сплотить семью сумеет мудрость книг", приуроченный ко Дню Семьи, Любви и Верности.

Создавая свой видео ролик, сотрудники прямо напоминают, что любовь к чтению прививается в семье, и что читающие родители являются ярким примером в воспитании любви к чтению у младших школьников.

Источник: ЦГБ им. Баллиона