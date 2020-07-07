В Гороховце найдены погребения XII века

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Экспедиция Института археологии РАН при исследовании курганного некрополя в Гороховце (Владимирская область) обнаружила большое количество средневековых погребений, расположенных под существующими дорожками городского парка.

Впервые на этом некрополе найдены детали одежды и украшения, позволяющие уверенно отнести могильник ко второй половине XII века — периоду, который считается временем основания города. Результаты раскопок помогут понять, как формировался один из малых городов Северо-Восточной Руси, а исследование антропологического материала покажет, кем были первопоселенцы Гороховца, какими были их быт, привычки и состояние здоровья.

«Гороховец мало изучен в археологическом отношении. Каждое новое исследование приносит находки, которые помогают понять, как развивалась культура на восточных рубежах Владимиро-Суздальской земли в XII — начале XIII века. Могильник на Пужаловой горе должен быть сохранен как важнейший элемент исторического ландшафта Гороховца, документирующий начальные этапы становления этого города и представляющий в современной городской среде почти в первозданном виде восточнославянские погребальные памятники, сочетающие в себе языческие и христианские традиции», — сказал директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.

Он отметил, что проведенные здесь раскопки представляют позитивный опыт сотрудничества Института археологии РАН, Инспекции по охране памятников Владимирской области и Администрации Гороховецкого района при благоустройстве исторических городов, который позволит раскрыть потенциал археологического наследия не только для академической науки, но и для актуализации картины исторического прошлого малых городов.Курганный погребальный обряд, опирающийся на языческие верования, бытовал у восточных славян почти до XIII века. Во второй половине XII века традиция сооружения курганов исчезла во многих регионах, в том числе в центре Северо-Восточной Руси, в округе Суздаля и Владимира. Как полагают исследователи, древнерусские курганы XI-XIII веков принадлежали в основном сельским жителям.

Гороховецкий могильник занимает особое место среди курганных древностей Северо-Восточной Руси. Во-первых, это один из самых восточных курганных могильников древнерусского ареала, во-вторых, это один из редких случаев прекрасной сохранности курганных насыпей, составляющих единый ансамбль в черте современного города. На сегодняшний день гороховецкий могильник состоит из 105 курганов, расположенных на территории городского парка на Пужаловой горе.

Археологи трижды проводили раскопки некрополя: в 1956, 1976 и 2015 году, и каждый раз исследовали по два кургана. Под ними были обнаружены могилы, характер захоронений в которых указывал, что погребения были сделаны в XII — начале XIII века, когда под влиянием христианских обычаев в могилы уже редко клали бытовые вещи и металлические украшения. Однако более точных оснований для определения времени существования некрополя ранее получить не удавалось.

Чтобы сохранить уникальный исторический ландшафт с курганными насыпями, утраченный в большинстве других старых городов, в 2015 году было принято решение отказаться от дальнейших раскопок некрополя. В том же году был создан детальный план курганного могильника, который стал основой для включения этой территории в список объектов археологического наследия.

В 2018 году одним из победителей Всероссийском конкурсе по благоустройству городской среды стал проект Гороховца. Благоустройство парка неожиданно дало возможность провести археологические исследования территории памятника на общей площади около 1000 квадратных метров, включая зоны между курганами.

Весной 2020 года отряд Волжской экспедиции ИА РАН под руководством Сергея Милованова и Алексея Щапова обнаружил 24 погребения, скрытые под парковой аллеей. Часть из них находилась под курганными насыпями, которые ранее были полностью снивелированы при устройстве парка, также в пространстве между курганами впервые были обнаружены грунтовые могилы.

Захоронения представляли собой прямоугольные ямы, на дне которых были найдены останки погребенных. Умершие были похоронены головой на запад, со сложенными на груди или в районе живота руками, в деревянных гробах: археологи нашли следы древесного тлена на дне могильных ям и железные гвозди.Впервые при исследовании некрополя на Пужаловой горе археологи нашли в погребениях артефакты, которые дают возможность точно датировать погребения серединой XII - началом XIII века — временем основания Гороховца.

В двух мужских захоронениях были найдены металлические пуговки. В пяти женских погребениях найдены височные кольца, в одном из них – два плетеных перстня и браслет, изготовленные из цветного металла. В одном из детских погребений археологи нашли ожерелье из стеклянных бусин и подвески-лунницы.

«Археологи исследовали некрополь трижды, и только с четвертой попытки удалось обнаружить находки, которые позволяют уверенно говорить о том, что погребения относятся к XII веку, – отметил Николай Макаров. – Древнерусские насельники Гороховца начали возводить курганы на Пужаловой горе в тот период, когда курганы уже перестали быть нормой в старых очагах восточнославянского расселения. Здесь мы видим параллельное существование и курганных, и грунтовых погребений, и это – интересный штрих к понимаю особенностей средневекового погребального обряда. Возможно, на периферии Владимиро-Суздальской земли, на территориях, осваивавшихся древнерусским населением в середине – второй половине XII века, этот обряд, создававший на новых землях традиционные исторические формы некрополей, имел особое символическое значение».

Более подробное изучение находок и радиоуглеродное датирование, возможно, прояснят хронологическое соотношение этих двух групп захоронений и даст ответ на вопрос, с чем связано существование грунтовых погребений возле курганов: с изживанием курганного обряда или с изначальным разнообразием погребальной обрядности средневековых славян.

Источник: Пресс-служба Института археологии РАН