5 июля. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

День работников морского и речного флота – профессиональный праздник речников и моряков торговых и пассажирских судов и ледоколов, судоремонтников, работников многочисленных российских портов. В 2020 году в России День работников морского и речного транспорта отмечается в первое воскресенье июля. Праздник выпадает на 5 июля и проходит на официальном уровне 40 раз.

Информационный пост о великой исторической личности был опубликован в Инстаграм в аккаунте библиотеки.

Подписчики узнали, что 5 июля 1802 года родился Павел Степанович Нахимов – участник кругосветного плавания на фрегате «Крейсер» и Наваринского сражения, герой Крымской войны, военный губернатор Севастополя, легендарный адмирал русского флота.

Продолжились публикации в рубрике «Литературный совет».

В аккаунте библиотеки в Инстаграм было рассказано о произведении Стивена Чбоски - «Хорошо быть тихоней».

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

5 июля 1802 г. родился Павел Степанович Нахимов – герой, выдающийся флотоводец-россиянин, талантливый офицер и руководитель, заслуживший чин адмирала. Много раз он демонстрировал отвагу, бесстрашие и мужество во время боевых действий, и в день своей гибели. Он стал предметом подражания для многих офицеров морского флота последующих поколений. Павел Степанович Нахимов — один из самых ярких представителей школы русского военного искусства, его имя вошло в историю, как Отец-благодетель русского флота.

С 5 по 20 июля 1986-го года в Москве проходили первые Игры доброй воли. Было проведено 182 соревнования по 18 видам спорта, в которых участвовали 3 тысячи спортсменов из 79 стран. В конце соревнований было побито шесть мировых рекордов, несколько континентальных и национальных (Сергей Бубка – в прыжках с шестом, Джекки Джойнер-Керси в семиборье, а также в велогонках были поставлены рекорды у мужчин и женщин). Игры доброй воли были созданы как альтернатива Олимпийским Играм.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Опубликован информационный пост, посвященный 150-летию со дня рождения русского художника П.А. Федотова.

Павел Андреевич Федотов – выдающийся русский живописец и рисовальщик, один из родоначальников критического реализма в русской живописи. Родился 4 июля 1815 года в Москве.

Не имея специального образования, Павел Федотов удостоился звания академика живописи, а его картинами «Сватовство майора», «Свежий кавалер» и «Завтрак аристократа» восхищались Карл Брюллов и Иван Крылов.

В рамках проекта «Я очень русский человек», к 150-етию со дня рождения И.А. Бунина продолжились публикации поэтических страниц «Ты раскрой мне природа, объятия, чтоб я слился с красою твоей» (осенние зарисовки).

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Сотрудники библиотеки подготовили и опубликовали тематическую художественно-музыкальную видеокомпозицию, посвященную загадочному лесу, прекрасным цветам и растениям, добрым знахаркам, мифическим персонажам и людям, зачарованным матушкой-природой.

Подписчикам для просмотра предложены картины известных художников, среди них - Сандро Боттичелли, Альфонс Муха, Артур

Уордл, Брайен Фрауд, Дэниэл Ридвей Найт, Эдвард Роберт Хьюз, Генри Мейнелл Риэм, Иван Шишкин, Николай Рерих, Константин Сомов, и другие.

Прекрасной спутницей живописным полотнам на протяжении всей прогулки является незабываемая музыкальная композиция «Clair de lune» (Лунный свет) - знаменитое произведение великого французского композитора Клода Дебюсси, ведущего представителя музыкального импрессионизма.

Источник: ЦГБ им. Баллиона