История российского футбола – на виртуальной выставке Президентской библиотеки

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Российский футбол от истоков до современности – этой теме посвящён виртуальный тур Президентской библиотеки по выставке «Больше чем игра: к Чемпионату мира по футболу в России», которая работала в историческом здании Синода на Сенатской площади.

Большая часть интерактивной выставки посвящена чемпионату мира по футболу FIFA 2018, матчи которого проходили в 11 российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге. В рамках виртуального тура можно узнать подробности о каждом из них: это информация о городе, интересные факты о стадионе, принимавшем матчи чемпионата, результаты этих встреч и многое другое.

В отдельном разделе – стадион «Санкт-Петербург». Представленные материалы рассказывают о проектировании, строительстве, презентации грандиозного спортивного сооружения, кроме того, здесь можно ознакомиться с историческими фотографиями стадиона имени С. М. Кирова, находившегося ранее на этом месте.

Экспозиция «Больше чем игра: к Чемпионату мира по футболу в России» также рассказывает о людях, которые формировали и развивали российский футбол. Среди них один из первых тренеров, первый судья Георгий Дюперрон, участник блокадных матчей Виктор Набутов и другие. Богатый иллюстративный материал из фонда Президентской библиотеки – уставы спортивных обществ и разнообразные документы, литература о спорте, пресса, афиши и прочее – даёт наглядное представление, как постепенно трансформировался футбол: менялись правила, техника игры, экипировка спортсменов и т. д.

Выставка «Больше чем игра: к Чемпионату мира по футболу в России» стала ещё одной экспозицией, которая переместилась из реального пространства в цифровое. На портале Президентской библиотеки представлены и другие виртуальные туры по выставкам самой разной тематики: «Памятники книжной культуры: от бумаги к цифре»,

«Хранить веру православную: история церковных музеев. К 1030-летию Крещения Руси», «Путешествие из Петрограда в Москву. 1918: к 100-летию переезда советского правительства и переноса столицы в Москву», «„Спасающий меч революции“: Чекист в жизни, кино и литературе», «Северо-Запад России: две области – одна история. К 90-летию Ленинградской области и 80-летию Вологодской области» и т.д.

На портале Президентской библиотеки также можно удалённо посетить легендарный крейсер «Аврора», Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, музей «Кобона: Дорога жизни», музей «А музы не молчали…», побывать в Крыму в Доме-музее известного писателя и журналиста Юлиана Семёнова.

Посетители портала Президентской библиотеки, находящиеся в любой точке мира, могут совершить экcкурсию и по историческому зданию Синода, где в наши дни располагается современный многофункциональный культурно-просветительский и научно-образовательный центр, посетить зал Конституции с постоянной экспозицией, посвящённой главному документу Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки