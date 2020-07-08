Президентская библиотека – ко Дню Тихвинской иконы Божией Матери

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9 июля отмечается День Тихвинской иконы Божией Матери. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с раритетными изданиями, которые рассказывают о самой иконе и легендах, сопровождающих её появление.

Из книги земского деятеля, тихвинца Леонида Григорьева «Тихвин и его святыня» (1888) можно узнать, что «до 1383 года, т. е. до появления в пределах Новгородской области Тихвинской чудотворной иконы, на месте нынешнаго монастыря ничего не было. Трудно проходимая болотистая и лесистая местность была совершенно пустынна. Несколько находившихся тут небогатых деревень – вот всё, что можно было встретить в этом полурусском, полуфинском крае. С просвещением местности святою иконою здесь вначале возник скромный приходской храм, а впоследствии мужской и женский монастыри и город Тихвин».

Что же оживило эти суровые места на северо-востоке нынешней Ленинградской области?

Историк Яков Бередников в книге «Историко-статистическое описание первоклассного Тихвинского Богородицкого большого мужского монастыря, состоящего Новгородской епархии в городе Тихвине» (1859) сообщает: «Во время благочестивой Державы Великого Князя Дмитрия Иоанновича Донского рыбари, занимаясь ловитвою на пучинах озера Нево (Ладожского), внезапно были озарены необыкновенным блистанием. С смущением и ужасом взглянув на небо, они увидели икону Пресвятой Богородицы в ослепительном сиянии, тихо несущуюся над водами. Изумлённые сим неизъяснимым видением, они с сердечным трепетом следили взором и мыслию за её шествием, но вскоре её чудесное видение сокрылось от глаз их. <…> На месте этом, в благоговейное воспоминание дивного стояния иконы Богоматери на воздухе в продолжение одного часа, собравшимся православным народом была воздвигнута деревянная часовня, а потом заменена каменною и посвящена в честь явлений иконы Божией Матери Тихвинской».

Но откуда появился в этих краях образ Богородицы Одигитрии, писанный евангелистом Лукой? Яков Бередников предполагает, что святыня перенеслась в Россию из Константинополя, ссылаясь на авторов древних рукописей: «Они основывают мнение своё на следующем обстоятельстве: многие из богатых Новгородских купцов, находясь по торговым делам в Константинограде во время преславных чудес, совершившихся в Тихвине от иконы Божией Матери, беседовали о них с тамошним Патриархом, который, войдя во все подробности ея явления и чудес, с своей стороны передал им известие о том, как икона… и прежде иногда отходила в море, но возвращалась вновь к городу, изливая чудеса на верных, подавая победы на врагов, утоляя болезни и печали, и как наконец она отбыла невозвратно, конечно за гордость, братоненавидение и неправды народа. <…> По долгим беседам, по сравнению явлений, чудес, величины, облика и т. п. утвердилось мнение, что явленная икона в Тихвине есть не иная, как та самая, которая была в Царьграде».

Икону Богоматери, по свидетельствам летописцев, видели жители нескольких деревень, но осталась она на берегу Тихвинки, поскольку, как пишет Яков Бередников, «сюда со множеством народа, привлечённого предшествовавшими явлениями, пришли из окрестных стран священники с частными крестами и иконами. Долго не прерывались молебныя служения и пение псалмов, долго и громко взывал рыдавший народ: приди к нам Царице, приди к нам Владычице, призри… недостойные рабы Твои, ниспосли щедроты Твоего человеколюбия, посети нас свыше и просвети… Твоим пришествием. По таковой их усердной молитве Святыня медленно спустилась на самыя руки людей, лобзавших её и исполненных живейшей радости, и тотчас было преступлено к построению молитвенного храма».

Икона, явленная людям в XIV веке, стала причиной паломничества в Тихвин православных разных сословий. В 1526 году Тихвин посетил Василий III, чтобы молиться о даровании наследника, которым стал будущий царь Иоанн Васильевич Грозный. В 1547 году Иоанн Васильевич, всего за несколько дней до венчания на царство, испрашивал благословения у Тихвинской иконы. В 1560 году по его повелению был основан Тихвинский Богородичный Успенский монастырь.

Император Пётр Великий, как сообщает Леонид Григорьев в издании «Тихвин и его святыня», «создав северную столицу, пожелал устроить прямое водное сообщение между Волгою и Невою, с какою целию в 1710 г. был послан на реку Тихвинку английский инженер Джон Перри… Император немедленно отправился на место исследований и, убедившись в справедливости предположений Перри, тут же решил постройку Тихвинского канала; Тихвинская система с течением лет была открыта для судоходства».

«26 июня 1887 года Тихвинский Монастырь принимал Великого Князя Владимира Александровича. Его Высочество сопровождал, в качестве корреспондента, известный писатель Случевский, подробно описавший вояж Великого Князя в газете „Московския ведомости“», – добавляет Леонид Григорьев в процитированном выше издании.

В раритетах Президентской библиотеки рассказывается о случаях чудесного избавления от недугов местных жителей, монастырской братии и многочисленных паломников благодаря поклонению Тихвинской иконе Божией Матери.

«В 1856 году здесь произошло замечательное исцеление много лет страдавшего ногами тихвинского мещанина Александра Боровского, – читаем в книге Леонида Григорьева «Тихвин и его святыня»: «Этот последний... страдал болезней обеих конечностей в коленках… с трудом мог ходить на костылях… Боровской в своих молитвах просил Богоматерь об исцелении от томившей его болезни. Раз, находясь в забытьи у себя дома, он увидел явившегося к нему старца в монашеском одеянии, который, толкнув его в правое плечо, сказал: „вставай, полно тебе страдать!“, затем, указав на монастырь, старец добавил: „иди туда“... Боровской дошёл до монастыря и затем пополз к нему по лестнице. Добравшись доверху, он начал усердно молиться пред Святым образом… По окончании молитвы Боровской спустился по лестнице уже не на костылях, а твёрдо стоя на ногах и сказал: „Слава Богу, я теперь опять с ногами“».

Святыня покинула Россию в 40-е годы XX века: во время Великой Отечественной войны она была вывезена в Ригу, а затем в США, где и находилась следующие 60 лет. Лишь в 2004 году икона была возвращена на её историческое место в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь.

Президентская библиотека и Тихвинская епархия успешно сотрудничают на протяжении многих лет. В числе реализованных проектов – видеолектории, выставки, открытие детской мультимедийной студии «В начале было Слово» для учащихся воскресных и коррекционных школ. Также Президентская библиотека оцифровала и передала в дар Тихвинской епархии электронные копии старинных рукописей и церковных богослужений, находящихся на хранении в фондах Библиотеки Российской академии наук. Сегодня в здании Тихвинского духовно- просветительского центра успешно функционирует удалённый электронный читальный зал, где всем желающим открыт доступ к уникальному цифровому фонду Президентской библиотеки, благодаря которому можно ознакомиться с изданиями, посвящёнными Русской православной церкви – книгами, рассказывающими о её зарождении и становлении, фундаментальными трудами, принадлежащими перу церковных деятелей и историков Церкви. В коллекции «Православная Россия. Монастыри и иконы», размещённой на портале Президентской библиотеки, представлены материалы периода XIX – начала XX века, которые описывают историю отдельных православных монастырей, расположенных на территории нашей страны, и особо почитаемых икон.

Источник: https://www.prlib.ru/