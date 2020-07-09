Прямой эфир «Семья – сокровище души»

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Сотрудники отдела массовой работы Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона ко Дню семьи, любви и верности в социальной сети Инстаграм 8 июля провели литературное мероприятие «Семья – сокровище души».

Вначале ведущая мероприятия рассказала участникам трансляции историю любви Петра и Февроньи Муромских, которая была написана еще в XVI столетии. Слушатели узнали о гармонии, которая царила между этими людьми и задумались на тему того, что любовь призвана быть созидательным чувством. Также библиотекарь выступила с тематическими стихотворениями разных авторов.

Во второй части программы новороссийская поэтесса, член клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» Чернышева Валентина Петровна познакомила аудиторию со своим сборником «Впереди всегда дорога», зачитав из него несколько стихотворений и повестей. А после рассказала о новой книге «Просто струны моей души», которая вышла совсем недавно.

В конце мероприятия были показаны клипы на стихи Валентины Петровны Чернышевой ко Дню семьи любви и верности.

Источник: http://ballion.ru/