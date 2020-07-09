Прямой эфир «Не погаснет семейный очаг: традиции кубанских семей»

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Во все времена семья на Кубани играла важнейшую роль в жизни человека, предопределяла становление личности, фундаментальных ценностей передающихся из поколения в поколение.

В день семьи, любви и верности, 8 июля, отдел Краеведения Центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона провёл прямой эфир в социальной сети Инстаграм под названием «Не погаснет семейный очаг: традиции кубанских семей».

На примере казачьей семьи ведущая рассмотрела традиции воспитания, где главными качествами личности считались трудолюбие, честность, общительность, радушие и добрый нрав. Зрители узнали об уникальных и красивых свадебных кубанских традициях: в старину невесте обрезали длинную косу и надевали платок – это символизировало переход из статуса девушки в статус замужней казачки. Гости эфира восхитились, с каким уважением относились друг к другу муж и жена, обращаясь по имени и отчеству, берегли и заботились друг о друге, и браки на Кубани всегда были долговечные и крепкие. Узнали и о распределении ролей в казачьей семье: главой был отец – казак-воин, а последнее слово было за дедом. Именно он, опираясь на свою мудрость и жизненный опыт, разрешал спорные ситуации и подсказывал, как поступить в сложные моменты.

В прямом эфире были рассмотрены и книги известного краеведа и бытописателя Петра Ткаченко: «Кубанские пословицы», «Кубанский говор», которые познакомили с колоритным местным диалектом, на котором разговаривали жители нашего региона. А яркие, красочные кулинарные издания «Казачья кухня», «Кубанская кухня» пополнили коллекцию любимых рецептов очередными ценными находками.

Прямой эфир был насыщен полезной информацией, ведь многие старинные традиции можно использовать и в наше время, а так же помог глубже узнать местную самобытную культуру и богатые традиции кубанских семей.

Источник: http://ballion.ru/