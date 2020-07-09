Эрмитаж открывает продажу онлайн-билетов

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Эрмитаж в четверг начинает продажу электронных входных билетов для индивидуальных посетителей, сообщает пресс-служба музея.

На новом музейном сайте для приобретения доступны билеты в Главный музейный комплекс и Главный штаб, которые возобновят прием посетителей с 15 июля 2020 года.

Другие экспозиционные комплексы откроют свои двери позднее, ориентировочно — с 1 августа. Эрмитаж вводит временные правила приема посетителей — для визита в музей билеты можно приобрести онлайн только на определенные сеансы и маршруты. Эти меры позволят распределить потоки людей и обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность, как для посетителей, так и для сотрудников музея.

Эрмитаж разработал несколько маршрутов, которые дают возможность познакомиться с основными экспозициями музея и шедеврами коллекции, но позволяют сделать разный акцент при осмотре.

Первыми будут предложены три обзорных маршрута: два — по Главному музейному комплексу, один — по Главному штабу. Желающие совершить "классический" визит в Эрмитаж — насладиться красотой парадных залов, а также увидеть жемчужины западноевропейского изобразительного искусства — могут выбрать маршрут № 1 по Главному музейному комплексу (вход в сторону Иорданской лестницы).

"Для тех, кому в большей степени интересен Зимний дворец как резиденция российских императоров и кто хочет познакомиться с интерьерами бывших жилых покоев — можно порекомендовать маршрут № 2 по Главному музейному комплексу (вход в сторону Церковной лестницы), в который также входят постоянные экспозиции Англии, Франции, стран Востока", — отмечают в музее.

Оба маршрута включают посещение экспозиций западноевропейского искусства в Старом и Новом Эрмитаже, а также залы искусства Античного мира и Древнего Египта.

В Главном штабе можно увидеть одну из лучших в мире коллекций живописи импрессионистов и постимпрессионистов: знаменитая галерея памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых, где представлены шедевры кисти Матисса, Пикассо, Дени и многих других.

В маршрут входят залы памяти Карла Фаберже, Музей Гвардии и экспозиция "Министерство иностранных дел России", посетители также смогут познакомиться с искусством XX-XXI веков и посмотреть временную выставку "Студия 44. Анфилада".

С 23 июля будет доступен специальный маршрут, основой которого станет посещение Золотой кладовой Галереи драгоценностей Эрмитажа, где представлены Сибирская коллекция Петра Первого, скифское и сарматское золото, изделия мастеров Древней Греции и стран Востока.

Посетителям будут доступны такие археологические комплексы, как Аржан-2, Урарту, а также Восточный рыцарский зал (оружейное искусство Востока). В маршрутах предусмотрена возможность самостоятельно выбрать из нескольких предложенных вариантов свой путь, определить, какие именно залы посмотреть более детально, а какие пропустить.

При покупке билета на сайте Эрмитажа можно узнать подробнее про каждый маршрут: познакомиться со списком залов, схемой движения, информацией о представленных на маршруте произведениях.

В целях обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований, посещение Главного музейного комплекса и Главного Штаба ограничено двумя часами, кроме того движение по экспозициям — строго в одном направлении. В перерывах между сеансами в залах проходит санитарная обработка и проветривание. Во все дни работы музея количество посетителей каждого сеанса будет лимитировано для возможности соблюдения физической дистанции между людьми и комфортного осмотра экспозиций.

"Ориентируясь по специальной разметке на полу во входной зоне музея, посетители смогут легко найти путь к своему маршруту, не сталкиваясь друг с другом. Вход на территорию музейных комплексов допускается только при наличии средств индивидуальной защиты. Людям, у которых наблюдаются проявления симптомов ОРВИ и повышенная температура, необходимо воздержаться от посещения музея", — говорится в сообщении.

В сложившихся условиях Эрмитаж вынужден временно сократить список категорий посетителей, которым музей предоставляет право льготного или бесплатного посещения. Музей бесплатно смогут посетить те категории граждан, которые обладают этим правом согласно положениям действующего законодательства Российской Федерации. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы независимо от гражданства имеют право на внеочередное посещение музея по бесплатному билету.

С 15 июля вновь откроется для посетителей временная выставка ""Я воздвиг там мой царский дворец..." Памятники ассирийского искусства из коллекции Британского музея". Эрмитаж принял решение, что в качестве компенсации за неудобства, связанные с временными ограничениями, эта уникальная выставка будет работать бесплатно для всех индивидуальных посетителей.

Источник: https://www.interfax.ru/